Travemünder Geflatter – Ein aberwitziger Heimatroman aus Vogelperspektive

Anja Es stellt den Lesern in „Travemünder Geflatter“ ganz besondere Protagonisten vor.

Es geht in diesem Heimatroman der etwas anderen Art um den schwulen Albatros Albert, Fremdenhass, die unbegründete Eifersucht der Möwen-Gang Momme, Michel, Mads und Manni, einen vergifteten Tintenfisch, Sturm und ein altes Gedicht. Und natürlich geht es auch um Travemünde und seine flatterhaften Bewohner. Die Lektüre richtet sich an alle, die Travemünde schon lieben und alle anderen, die nach der Lektüre hinzukommen werden. Die rund 100 Seiten-lange Geschichte mit liebevoll erstellten Illustrationen von Katja Milde wird von verschiedenen Möwen erzählt. Diese haben schließlich einfach den besten Überblick – und die nötige Distanz zu dem Geschehen haben.

Der kurzweilige Heimatroman „Travemünder Geflatter“ ist ironisch angelehnt an das Genre des Schundromans und folgt dem unterhaltsamen Vorgängerwerk von Anja es, dem Liebesroman „Makrele zwischen Hai und Hecht“ (das Fische als Protagonisten einführt). Die Autorin und Künstlerin Anja Es malt, schreibt und performt für Ausstellungen, Lesungen, Publikationen in Kunstmagazinen oder in Zusammenarbeit mit Musikern als Gesamtkunstwerk. Sie glaubt, dass in Allem das Potenzial zur Kunst steckt.

„Travemünder Geflatter“ von Anja Es ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39051-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

