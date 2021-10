LEDERHOSN-LAUSBUA – Historische, unterhaltsame Graphic Novel

Sebastian Eder erzählt in „LEDERHOSN-LAUSBUA“ aus einer Kindheit in Oberbayern – und beantwortet die Frage, ob früher wirklich alles besser war.

Das Buch „LEDERHOSN-LAUSBUA“ von Sebastian Eder ist eine wahre Zeitmaschine, welche die Leser in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückschickt. Sie reisen genauer gesagt, dargestellt anhand einer Graphic Novel, ins Oberbayern der 1950er-/60er-Jahre und erleben die Kindheit des Verfassers, sowie die damalige Lebensweise. Zum Schluss des Buches werden die Leser von der Zeitmaschine wieder in die Neuzeit gebracht.

Der unkomplizierte, mit viel bayrischem Humor und oberbayrischer Mundart gewürzte Schreibstil des Autors wird die Leser begeistern und zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken bringen. Denn haben die Leute, die sagen, dass früher alles besser gewesen ist, wirklich recht? Um eine realitätsnahe Erzählung zu gewährleisten, war es unumgänglich, die oberbayrische Mundart, so wie der Autor sie von Jugend her kennt, einzubringen. Er hat sich jedoch bemüht, nur so viel wie nötig, und so wenig wie möglich, in den Text einfließen zu lassen, damit er verständlich bleibt.

Am Schluss des Buches „LEDERHOSN-LAUSBUA“ von Sebastian Eder erwartet die Leser ein kleines Übersetzungslexikon aus dem Bayrischen als Lesehilfe, speziell für die Nichtbayern unter den Lesern. Der Verfasser hat keine Mühe gescheut und das eigentlich Unmögliche möglich gemacht: Nämlich, die wichtigsten Dialekt-Wörter in das Schriftdeutsche übersetzt. Der Autor geht in seinem Buch u.a. Fragen wie „Wie „ticken“ die Bayern wirklich?“ und „Was hat es eigentlich mit der Lederhosn auf sich?“ nach. Viele Zeichnungen, vom Autor selbst gezeichnet, begleiten die „Kuriosen Anekdoten“ aus der Kindheit des Verfassers. Das Buch ist heiter und unterhaltsam und für alle Altersklassen (ab 10 Jahren) geeignet.

„LEDERHOSN-LAUSBUA“ von Sebastian Eder ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38390-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

