Jakob Nain verspricht den Lesern mit „Der beste Fisch vom Schauspielhaus“ kurzweilige Unterhaltung für die kurzen Pausen zwischendurch.

Die Geschichten in dieser neuen Sammlung sind zum Teil gefunden und zum Teil erfunden, ausgedacht und lebendig gemacht. Eines haben sie alle gemeinsam: sie lassen sich in einigen Minuten lesen und eignen sich deswegen ideal für die kurzen Pausen zwischendurch; sei es im Wartezimmer des Arztes (weil es dort ja nie was vernünftiges zu lesen gibt), an der Bushaltestelle oder einfach nur zum kurzen Erholen daheim. Wer gerade nur kurz Zeit hat, aber trotzdem gerne literarisch unterhalten werden möchte, der ist hier an der richtigen Adresse. Die Sammlung enthält Geschichten wie z.B. „Verständigung“, „Frag nicht“, „Schmierstoff fingerfertig“, „ARomaARoma“, „Schwein an See“, „Liebhabervilla mit Meerblick“ und „Timo und die eiligen drei König“.

Natürlich finden die Leser in der unterhaltsamen Sammlung „Der beste Fisch vom Schauspielhaus“ von Jakob Nain auch die Geschichte, die dem Band seinen Titel geliehen hat. Der Autorname Jakob Nain ist eine Erfindung von Helmut Wenderoth. So nennt er sich, wenn er schreibt, weil das Leben so viel „Ja“ und „Nein“ zu bieten hat, oft sogar gleichzeitig und weil ihm das „ai“ in Nain ein wenig nach Sehnsucht und Ferne aussieht.

„Der beste Fisch vom Schauspielhaus“ von Jakob Nain ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23012-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

