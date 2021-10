Ein Kreuz im Leben – Kurzweiliger Roman über eine unerwartete Reise

Frederik Röhrs erzählt in „Ein Kreuz im Leben“ eine Geschichte, die zeigt, dass man seine Wurzeln zurücklassen kann.

Der Erzähler ist in einem tristen Plattenbau, den er selbst zum Erstaunen anderer Menschen eigentlich schön findet, aufgewachsen und hier wird er wohl immer bleiben. Das denkt er sich jedenfalls. Selbst an den muffigen Clubraum hat er sich inzwischen gewöhnt. Doch an die Niederlagen gegen Timo, der erst sein Feind war und dann zu einem Freund wurde, würde er sich wohl nie gewöhnen. Vielleicht war er einfach zu vertieft in seine Gedanken und hat nicht gesehen, was all die Zeit direkt vor ihm lag. Es war mehr als der ewige Beton. Ja, alles im Leben ist eine Schatzsuche. Zwangsläufig wird jeder von Mensch sein rotes Kreuz auf der Karte finden. Dann muss er dazu bereit sein, zu der Schaufel zu greifen und anfangen zu graben. Und der Erzähler dieses Romans scheint bereit zu sein. Doch wohin wird ihn seine Schatzkarte führen?

Das Abenteuer, das in „Ein Kreuz im Leben“ von Frederik Röhrs beschrieben wird, zeigt, dass man seine Wurzeln zurücklassen kann. Ohne Plan, aber mit einer Karte in der Hand, liegt einem laut diesem Buch die Welt zu Füßen. Die Leser folgen dem Ich-Erzähler auf seinem unerwarteten Abenteuer und werden dabei bestens unterhalten. Der Roman liefert kurzweiligen Lesespaß, aber wird die Leser auf der ein oder anderen Seite auch zum Verharren und Nachdenken anregen.

„Ein Kreuz im Leben“ von Frederik Röhrs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38940-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

