Hypnotische Trance als therapeutische Chance – Sachbuch rund um therapeutische Hypnose

Herbert Weiss teilt in „Hypnotische Trance als therapeutische Chance“ seine Erfahrungen aus der Arbeit als ganzheitlich arbeitender Heilpraktiker.

Der therapeutische Einsatz der speziellen hypnotischen Trance zu therapeutischen Zwecken bietet laut dem Autor dieses neuen Buchs vielseitige Möglichkeiten zur Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen. Der Patient ist wachbewusst und kann sich aktiv am Tranceablauf beteiligen – also selbst Einfluss nehmen auf das, was geschieht und er kann sich danach auch an alles erinnern. Dadurch sind alle eventuell bestehenden Ängste bei dieser speziellen Art der Hypnose überflüssig. Besonders interessant ist hierbei die sog. ideomotorische Befragung des Unterbewusstseins, das alle organischen Vorgänge wie z.B. den gesamten Stoffwechsel, die hormonelle Versorgung und alle übrigen auf- und abbauenden Prozesse nicht nur kennt sondern auch steuert. Darüber hinaus können in Trance das belastende Ereignis und der Zeitpunkt ermittelt werden, in denen heute noch wirksame negative Glaubenssätze entstanden sind, um sie anschließend bearbeiten zu können.

Die Leser lernen in dem Sachbuch „Hypnotische Trance als therapeutische Chance“ von Herbert Weiss mehr darüber, wie belastende Symptome in angenehmere Symptome umgewandelt oder „befragt“ werden können. Es geht um die Ursachen von Erkrankungen, geeignete therapeutische Vorgehensweisen, die Dosierung und Verträglichkeit von Medikamenten, um Nahrungsergänzungsmitteln und viel mehr. Der Autor erklärt in seinem Buch darüber hinaus, wie innere Blockaden und Überreaktionen in den verschiedenen Körperebenen durch Hypnose besser erkannt und bearbeitet werden können und wie dadurch die Selbstheilungskräfte besser aktiviert werden.

„Hypnotische Trance als therapeutische Chance“ von Herbert Weiss ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38506-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Dinotherium bavaricum vs. Predator – Eine etwas andere Detektivgeschichte Ein Kreuz im Leben – Kurzweiliger Roman über eine unerwartete Reise