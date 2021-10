Dinotherium bavaricum vs. Predator – Eine etwas andere Detektivgeschichte

Horrorclowns und Werwölfe treiben in Lukas Wolfgang Börners „Dinotherium bavaricum vs. Predator“ ihr Unwesen.

Eine Stadt befindet sich in diesem neuen Roman im Ausnahmezustand: Wölfe strömen unkontrolliert in die Wälder – aber der Bioförster teilt der Bevölkerung mit, dass das eigentlich kein Problem sein sollte und kontrolliert werden kann. Allerdings geschieht dann etwas viel Schlimmeres als nur normale Wölfe: Haustiere werden aufgespießt, Horrorclowns und Werwölfe treiben nachts ihr Unwesen – Ehebruch, Mord und Bluttaten stehen an der Tagesordnung. Der Protagonist des Romans hat darüber hinaus auch noch persönliche Probleme. Es gibt ein Mädchen, das er liebt, eines, das er begehrt und dann eben auch noch Sophie, mit der er eigentlich zusammen ist. Dann treffen ausgerechnet die drei auf einer Hausparty zusammen. Wird er dem Chaos entkommen können und sich für eine der drei entscheiden, oder machen ihm die Werwölfe einen Strich durch die Rechnung?

Der spannende Roman „Dinotherium bavaricum vs. Predator“ von Lukas Wolfgang Börner eignet sich für Leser ab 12 Jahren. Der 1987 geborene Autor verbrachte seine Jugend mit Naturexkursionen, Gedichten und allerhand Bubenstreichen, die seine Geschichten fortan prägen sollten. Nach seinem Wehrdienst als Gebirgsjäger studierte er Germanistik, Geographie und Europäische Ethnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Inhalt seiner Geschichten und Dichtungen sind Freiheits- und Sinnsuche, Liebe, Lust und die volle Palette menschlicher Abgründe, wobei der Humor ebenso allgegenwärtig ist wie die Umwertung aller Werte à la Nietzsche.

„Dinotherium bavaricum vs. Predator" von Lukas Wolfgang Börner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38179-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

