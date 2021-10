Zeit – Gedächtnis & Präsenz im Vergessen – Informationstheoretisches Sachbuch

Simon Wolf bespricht in „Zeit – Gedächtnis & Präsenz im Vergessen“ die Themen thermische Regulierung und die Verstärkung im Vakuum.

ZEIT ist, so der Autor, die Selbstregulierung einer Information, die sich in diskreten Wellen ringförmig auf der Oberfläche des Vakuums ausbreitet und Unterschied erzeugt. Ihre ringförmige Ausbreitung führt hierbei zu stationären Überlagerungen ihrer Wellen und folglich Strömungen, die sich mittels Krümmung als Materie verknüpfen. Der Autor verwendet einen Vergleich aus der Hydrodynamik: eine schwere Fluidschicht kann einer leichten Fluidschicht als Erhöhung dienen, aus der wellenförmige Ablagerungen (sogenannte Rippel) entstehen, die sich u. U. zu Clustern verbinden. Krümmung (Gravitation) ist laut ihm deswegen letztlich nichts anderes als die strukturelle Überlagerung verknüpfter und unverknüpfter Wellen sowie deren Strömungen. Noch einfacher: Gravitation ist für Zeit eine Möglichkeit von Gedächtnis. Dass sich die Information von Zeit am Rand von Strömungen festsetzen, dort wiederholen und vervielfältigen kann, liegt einzig an der Möglichkeit ihrer Krümmung.

Gravitation ist laut dem Buch „Zeit – Gedächtnis & Präsenz im Vergessen“ von Simon Wolf daher ein entropischer Morphismus von Zeit, der solange Präsenz und somit die zeitliche Entwicklung von Information erlaubt, bis das Vergessen die strukturelle Überlagerung zwischen Gedächtnis und Präsenz (verknüpften und unverknüpften Wellen) zerreißt. Der Autor geht in diesem Buch näher auf dieses Thema ein und vermittelt den Lesern so einiges an faszinierendem Wissen. Wer ein Interesse an Themen aus der Informationstheorie hat, der wird hier viel lernen können.

„Zeit – Gedächtnis & Präsenz im Vergessen" von Simon Wolf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11959-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

