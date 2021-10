Countdown zum Onlinedating – Ein unterhaltsamer Erfahrungsbericht einer leidgeprüften Frau

Tinda Lavoh erlaubt den Lesern in „Countdown zum Onlinedating“ einen Einblick in ihre teils haarsträubenden Erlebnisse mit dem Onlinedating.

Online-Dating ist heutzutage nichts Neues mehr und immer mehr Menschen finden ihren Traumpartner in einem der vielen Onlineportale, die es sich zum Ziel gemacht haben, Menschen zueinander zu führen. Allerdings kann dabei natürlich auch so einiges schief gehen und man muss oft jede Menge Nieten treffen, bevor man via Onlinedating einen einigermaßen gescheiten Menschen trifft. Dieses Buch ist der Erfahrungsbericht einer leidgeprüften Frau, die genau dieses Erfahrung selbst machen musste. Die leidgeprüfte Frau ist im wahren Leben im öffentlichen Dienst tätig und verfasst seit acht Jahren unter zwei Pseudonymen SciFi/Fantasyromane und Erotik/Loveromane. Durch ihre haarsträubenden Erlebnisse im Onlinedating sah sie es als Pflicht, ihre Erfahrungen mit anderen in der Datingwelt notleidenden Frauen zu teilen, um den Wahnsinn mit etwas Humor zu umschmeicheln und hoffentlich auch ein paar wertvolle oder wertbefreite Tipps in die Welt zu tragen.

Das teils sehr amüsante Buch „Countdown zum Onlinedating“ von Tinda Lavoh richtet sich an alle, die gewisses Fehlverhalten im heutigen Onlinedating besser verstehen und sich gegen drohende Fallen wappnen wollen. Viele der angesprochenen Themen triefen bewusst vor Sarkasmus, Zynismus und Übertriebenheit. Die Autorin betont, dass ihr Buch mit einem lachenden und einem

weinenden Auge zu betrachten ist und nicht alles so ernst genommen werden sollte. Trotz all dem Humor beinhalten die Seiten jedoch auch viele Tipps für Menschen, die mit dem Onlinedating mehr Erfolg haben möchten.

„Countdown zum Onlinedating“ von Tinda Lavoh ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35616-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

