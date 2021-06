Die Akte EX – Ein autobiografischer Erfahrungsbericht

Nadine Remy-Ludwig beschreibt in „Die Akte EX“ die kräftezehrenden Auseinandersetzungen einer gescheiterten Ehe und den daraus resultierenden Gerichtsverfahren.

Was tun, wenn der ehemalige Partner auch über zehn Jahre nach der Trennung noch einen Teil des aktuellen Lebens durch immer neue Gerichtsverfahren bestimmt? In dieser Situation befand sich auch die Autorin dieses neuen, kurzen Buchs. Sie ist seit zehn Jahren geschieden, das gemeinsame Kind ist 12 Jahre alt und Frieden hat sie dank ihrem Ex immer noch nicht gefunden. Die ersten konkreten Gedanken, ihr Erlebtes in eine geordnete Papierform zu bringen, kam Nadine Remy-Ludwig im November 2020, als ihre Anwältin sie bat – in Vorbereitung auf das

nächste Verfahren – eine Top 10 des Erlebten der letzten 12 Jahre

zu erstellen. Sie gab dem daraufhin entstandenen Dokument den Namen „Er macht sich die Welt wie sie ihm gefällt“ und die erste Idee zu diesem Buch war da. Die Autorin beschreibt hier nun ihre Geschichte, an deren Umfang und Komplexität die Geschichten anderer Trennungen kaum heranreichen werden. Sie möchte Mut machen und aufzeigen, dass man das alles überleben kann.

Das Buch „Die Akte EX“ von Nadine Remy-Ludwig ermutigt Menschen in ähnlichen Situationen und zeigt ihnen, dass es wichtig ist, sich Verbündete zu suchen, ihr Innerstes zu stärken und niemals aufzugeben. Es scheint einfach, sich zwischen Gerichtsterminen, Jugendamtanhörungen und einer neuen Beziehung selbst zu verlieren, doch genau davor warnt die Autorin mit ihrer Geschichte. Das Buch ist kein Ratgeber an und für sich, aber beinhaltet viele wertvolle Informationen für andere Frauen, die auch unter einer komplexen Trennung mit vielen Gerichtsterminen leiden.

„Die Akte EX“ von Nadine Remy-Ludwig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26010-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

