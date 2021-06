Windvane Report – Autobiografisches Buch eines Blauwassersegler-Experten

Peter Foerthmann schildert in „Windvane Report“ seine ganz persönliche Zeitreise im Verlauf von nun bald einem halben Jahrhundert.

In der Welt der Blauwassersegler wird der Autor dieses neuen Buchs seit Jahrzehnten zurate gezogen, wenn es um Steuerfragen geht. Als Entwickler, Produzent sowie weltweiter Ansprechpartner in der komplexen Materie von Windsteuersystemen ist seine Expertise international gefragt. Seine Fachbücher sind mittlerweile in sechs Sprachen verfügbar und markieren heute den Stand der Technik – die einfachen Gesetzmäßigkeiten der Physik sind auch in Zeiten von Bits und Bytes immer noch gültig. Er schildert in diesem Buch seine ganz persönliche Zeitreise im Verlauf von nun bald einem halben Jahrhundert. Aus seinem anfänglichen Manufakturbetrieb ist heute ein industriell produzierendes Industrieunternehmen geworden – das vermutlich kleinste in Deutschland!

Das faszinierende Buch „Windvane Report“ von Peter Foerthmann markiert die Lebensstationen des Autors durch die Jahrzehnte, adressiert und vergleicht technische Entwicklungen und schildert Marktauseinandersetzungen im internationalen Wettbewerbsumfeld. Die Leser werden hier auf eine spannende Reise durch Höhen und Tiefen mitgenommen und erfahren von den Schlüsselerlebnissen, die dem Buch seinen Titel zu gaben. Das Buch ist nicht nur für Segelboot-Fans eine interessante Lektüre. Wer nach weiteren Büchern über Selbststeuerung und das Segeln sucht, der kann via tredition auch weitere Titel des Autors beziehen, z.B. „Selbststeuern unter Segeln“ und „Bootsbau – Gestern und Heute“.

„Windvane Report" von Peter Foerthmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31087-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

