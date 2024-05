Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Tödlicher Ostfriesenschmaus“ von Elke Nansen im Klarant Verlag

Auf Norderney’s Gourmet-Festival bricht ein Mann nach dem Verzehr von falschem Fugu tot zusammen. Aber die Wahrheit birgt mehr als nur kulinarische Geheimnisse – ein tödliches Rätsel beginnt.

In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Elke Nansen haben es die Emder Kommissare Rike Waatstedt und Richard Faber mit einem gefährlichen Fall zu tun: Zusammen mit seinem Freund, Rechtsmediziner Philipp Schorlau, beginnt Kommissar Faber bei einem Mordfall zu ermitteln. Doch der vermeintlich einfache Fall entpuppt sich als Beginn einer mysteriösen Mordserie auf einem Gourmet-Festival.

Zum Inhalt von „Tödlicher Ostfriesenschmaus“:

»Wieso sind diese Köche eigentlich alle so durchgeknallt?« Der Rechtsmediziner Philipp Schorlau lädt seinen besten Freund, Kommissar Richard Faber von der Kripo Emden, zum großen Gourmet-Festival auf Norderney ein. Von Muscheln bis zu feinstem Sashimi, in den nächsten Tagen soll es auf der Ostfriesischen Insel nur ums Schlemmen gehen! Beim ersten Menü des japanischen Spitzenkochs Ido Kamamura wird sogenannter falscher Fugu serviert, der in Aussehen und Geschmack an den giftigen Kugelfisch lediglich erinnert. Aber plötzlich bricht ein Mann beim Essen zusammen und kann auch von Doktor Schorlau nicht gerettet werden. Und die Todesursache ist ausgerechnet Tetrodotoxin, das Gift des Kugelfischs! Gemeinsam mit der Norderneyer Polizei übernimmt die Kripo Emden mit Schorlau und Faber vor Ort den Fall. Der erste Verdacht fällt auf den japanischen Spitzenkoch, zumal es sich bei dem Opfer ausgerechnet um den verfeindeten Gourmet-Kritiker Henri Duchamp handelt. Doch zu diesem Zeitpunkt wissen die Ermittler nicht, dass eigentlich einer der anderen Spitzenköche auf dem Platz des Kritikers hätte sitzen sollen. Und keiner ahnt, dass dies nur der Auftakt einer mysteriösen Mordserie auf dem Norderneyer Gourmet-Festival gewesen ist …

Nach den Ostfriesenkrimis „Tödliche Krummhörn“, „Tödliche Leyhörn“, „Tödliches Ostfriesland“, „Tödliches Pilsum“, „Tödliches Rysum“, „Tödliches Campen“, „Tödliches Wangerooge“, „Tödliches Fehnland“, „Tödliches Wattenmeer“, „Tödliches Marschland“, „Tödliches Rheiderland“, „Tödliches To Huus“, „Tödliches Ostfriesenherz“, „Tödlicher Ostfriesenschwindel“, „Tödliches Ostfriesengold“ und „Tödliche Ostfriesengeister“ ist jetzt „Tödlicher Ostfriesenschmaus“ erschienen.

Der Titel ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Tödlicher Ostfriesenschmaus“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0D3DYJ3LJ sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/toedlicher-ostfriesenschmaus-ostfrieslandkrimi-faber-und_43773262-1.

Die Autorin:

Elke Nansen ist das Pseudonym einer Autorin, die den Norden und Ostfriesland liebt. Die Nordsee, die unendliche friesische Weite, das platte Land mit seinen ganz speziellen Charakteren – diese Region hat ihren eigenen rauen Charme, hier kann Elke Nansen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und so schreiben sich die spannendsten Geschichten manchmal wie von selbst … Besonders angetan haben es der Autorin die ostfriesischen Inseln, die sie alle schon besucht hat. Als leidenschaftliche Taucherin liebt Elke Nansen die See und das Wasser. 8 Jahre hat sie im niedersächsischen Städtchen Verden an der Aller gelebt. Unter einem anderen, sehr bekannten Pseudonym hat Elke Nansen schon viele erfolgreiche Krimis geschrieben, doch angesichts ihrer Liebe zur Nordseeregion ist es nun an der Zeit, sich einem neuen Genre zu widmen, dem des Ostfrieslandkrimis.

