Dieser Tag wird wunderbar – Ideen und Anleitungen zu Aktivierungsstunden für Senioren

Iris Kaufmann hilft Pflegern von Senioren mit „Dieser Tag wird wunderbar“ beim Gestalten von abwechslungsreichen Tagen.

Das Leben im Seniorenheim kann manchmal recht eintönig sein. Auch Senioren, die daheim betreut werden, beschweren sich oft über Langeweile und würden gern auch mal etwas anderes machen. Aufgrund offensichtlicher Beschränkungen kann es Pflegern bzw. Familienmitgliedern jedoch schwer fallen, jeden Tag eine neue Aktivität zu finden. „Dieser Tag wird wunderbar“ von Iris Kaufmann kann bei der Freizeitgestaltung helfen. Es enthält 25 themenorientierte Anleitungen zu Gruppenstunden im Seniorenheim, lässt sich aber auch sehr gut in der Einzelbetreuung oder für pflegende Angehörige zu Hause einsetzen. Zur Auswahl stehen zum Beispiel „Handarbeiten“, „Garten“ oder „Urlaub“, also Themen, zu dem die meisten Bewohner auch einen Bezug haben.

Die Leser finden in „Dieser Tag wird wunderbar“ von Iris Kaufmann sowohl Gedächtnisübungen als auch Bewegungsübungen, die Senioren-freundlich sind und neben Unterhaltung auch für mehr Wohlbefinden sorgen. Tätigkeiten, die Senioren früher keine Mühe bereiteten, fallen plötzlich schwer. Deswegen wurde in diesem Buch viel Wert darauf gelegt, dass keine der Übung zu mühsam ist. Es ist für Senioren sehr wichtig, Körper und Geist durch kleine Übungen immer wieder zu aktivieren – und genau dabei helfen die Aufgaben in diesem Buch auf kurzweilige und abwechslungsreiche Weise.

„Dieser Tag wird wunderbar" von Iris Kaufmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27224-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

