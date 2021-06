Das war’s dachte ich zweimal Was kommt noch? – Authentischer Erfahrungsbericht einer Krebserkrankten

Anneli Schneider berichtet in „Das war’s dachte ich zweimal Was kommt noch?“ über ihren mutigen Kampf gegen den Krebs.

Anneli Schneider, die Autorin dieses autobiografischen Buchs, steht mit beiden Beinen im Leben und freut sich auf den lang ersehnten Familienurlaub in Spanien. Doch bevor es los gehen kann, erhält sie die vernichtende Diagnose „Pankreastumor“. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt und an Urlaub ist vorerst nicht zu denken. Sie kämpft sich tapfer durch langwierige Krankenhausaufenthalte und Behandlungen zurück in das Leben. Doch die nächste niederschmetternde Nachricht lässt leider nicht lange auf sich warten: Der Krebs hat gestreut, sie hat Metastasen in der Lunge. Doch Anneli gibt nicht auf. Dieses Buch berichtet über ihren mutigen Kampf gegen Krebs und zurück in das Leben.

Die Leser nehmen in dem bewegenden und zugleich spannenden Erlebnisbericht „Das war’s dachte ich zweimal Was kommt noch?“ an dem Leben von Anneli Schneider teil und lernen an ihrer Seite viel über Verzweiflung und Krankheit, aber auch über Hoffnung und Gesundheit. Das Buch eignet sich sowohl für andere Betroffene, die gerade selbst durch die Behandlung gehen, aber auch für Menschen, die diesen Prozess besser verstehen möchten. Die Autorin beschreibt auf direkte Weise, was ihr selbst geschehen ist und macht anderen Menschen damit Mut.

„Das war's dachte ich zweimal Was kommt noch?" von Anneli Schneider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29189-8 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

