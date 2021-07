Chester’s Diary – Countdown, aus dem Tagebuch eines Pferdes

„Chester’s Diary“ von Katharina Kern ist eine Erzählung für jugendliche Pferdeliebhaber. Die Autorin, selbst eine Pferdeliebhaberin, erzählt in ihrem Buch von einem jungen Holsteiner Pferd.

Der Holsteiner Chester wurde direkt vom Züchter verkauft und war zunächst ein Koppelpferd. Doch nun soll das junge Tier auf den Turnierplatz und somit auch auf den Springsport vorbereitet werden. Die jungen Leserinnen und Leser erfahren durch Chester selbst auf lustige Weise, welche Abenteuer er mit Menschen und anderen Pferden während seiner Ausbildung erlebt. Ein Buch zum Schmunzeln und Verlieben für Kinder, Jugendliche aber auch erwachsene Pferdeliebhaber.

Die Autorin Katharina Kern stammt aus Hall in Tirol und verbrachte bereits in ihrer Kindheit jede freie Minute im Stall ihres Onkels. Bis heute hat sie eine tiefe Leidenschaft für den Reitsport und für Pferde. Neben ihrem Studium und der Arbeit als Online Marketing Expertin absolvierte sie daher auch die Ausbildung zur staatlich geprüften Reittrainerin, die sie mit Auszeichnung abschloss. In ihrer Freizeit bildet Kern Pferde aus und nimmt aktiv am Turniersport in Dressur und Springen teil.

„Chester's Diary" von Katharina Kern ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34051-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

