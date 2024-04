Eine Million Menschen auf ihrem Bildungsweg begleitet

bbw Gruppe zeichnet Mechatroniker mit Studienfinanzierung aus

Als Reza Moayed Ahmadi im Oktober 2021 mit seiner Umschulung zum Mechatroniker beim bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg begann, hätte er sich wohl nicht träumen lassen, dass er zum Abschluss eine Auszeichnung erhält.

Doch genau so ist es für den 46-Jährigen gekommen, denn er ist der millionste Teilnehmende in der über 50-jährigen Bildungsgeschichte des bbw.

Der Rektor der bbw Hochschule, Prof. Dr.-Ing. Robert Dust, hat dem gebürtigen Teheraner am

19. April 2024 einen symbolischen Scheck über 19 080 Euro zur Finanzierung eines Studiums seiner Wahl an der renommierten Berliner „Hochschule der Wirtschaft für die Wirtschaft“ überreicht.

Damit eröffnen sich für den Mechatroniker, der gleich im Anschluss an seine Qualifizierung eine Beschäftigung in Berlins ältester und traditionsreichster Pralinen-Manufaktur, der Sawade GmbH, aufgenommen hat, neue berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Reza Moayed Ahmadi ist überwältigt von der unerwarteten Unterstützung: „Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance, die mir das bbw Bildungswerk der Wirtschaft durch diese großzügige Förderung gibt. Nun kann ich mir auch noch meinen Traum von einem Studium, am besten berufsbegleitend, erfüllen.“

„Wir freuen uns darauf, Sie bald als Student an der bbw Hochschule zu begrüßen und mit Ihnen gemeinsam den Weg bis zu Ihrem Hochschulabschluss zu gehen“, sagte Robert Dust.

Der bbw Geschäftsführer, Stefan Romberg, hob den hohen Stellenwert hervor, den die kontinuierliche Unterstützung von Bildung und beruflicher Entwicklung für das bbw Bildungswerk der Wirtschaft hat.

„Wir sind stolz darauf, dass wir bereits eine Million Menschen auf ihrem Bildungsweg begleiten durften. Diese Auszeichnung ist ein Zeichen unserer Wertschätzung für alle Teilnehmenden und würdigt ihr Engagement, im Berufsleben weiter voranzukommen“, erklärte er.

Die bbw Gruppe ist in der Hauptstadtregion mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung präsent. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt sie als professioneller Partner der Wirtschaft mit dem Fokus auf Bildung und Beschäftigung Fach- und Führungskräfte für diverse Branchen.

Mit ihren rund 20 Bildungszentren, der bbw Hochschule und den bbw Privatschulen ist die bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH das größte Unternehmen innerhalb des gemeinnützig tätigen bbw Verbunds. Die bbw Hochschule zeichnet sich als eine der größten privaten staatlich anerkannten Hochschulen mit Wurzeln in der Metropole durch ein umfangreiches systemakkreditiertes Bachelor- und Master-Studienangebot aus. Und die staatlich anerkannten bbw Privatschulen bieten mit drei Schultypen unter einem Dach eine Vielzahl an Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Alle bbw Bildungsangebote orientieren sich am Puls der Zeit, sind flexibel, wirtschafts- und praxisnah sowie individuell auf spezifische Bedürfnisse ausgerichtet und punkten mit maßgeschneiderten Konzepten, die genau zu den jeweiligen Anforderungen passen.

Die bbw Gruppe setzt auf Bildung, weil sie Menschen für die Herausforderungen der sich ständig wandelnden Arbeitswelt von heute und morgen fit und zukunftsfähig macht. Sie ist auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene in ein breites Netzwerk von Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden eingebunden. So bewegt sie die Wirtschaft und unterstützt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Mehr erfahren:

https://www.bbw-gruppe.de

