„Ich verbinde Menschen“ ist das Motto Trixi Bannerts und ihrem Weinhandel in Münster

Trixi Bannert hat immer eine Idee mehr, Wein, Genuss, Lebensart und Menschen mit ihrer eigene Leidenschaft zu verbinden. Ständig geht sie dabei neue Wege und nimmt ihre Kunden und Gäste dabei mit….

Mein Name ist Trixi Bannert und mein Motto lautet „Ich verbinde Menschen“

Seit 2003 bin ich Weinfachberaterin und Sommelière IHK geprüft und betreibe eine Weinhandel im Bereich Groß- und Einzelhandel, sowie eine Kochschule im Süden Münsters.

Zu meinen Schwerpunkten gehören Weinseminare, Wein-und Kochkurse und Weinproben, auch virtuelle Weinproben, in der Gastronomie oder in meinen eigenen Räumen.

Mit Freude richte ich Ihre Firmen-und Familienfeiern aus, dazu habe ich mein eigenes professionelles Catering. Von 10 bis 100 Personen können bei uns in unserer stylischen Location feiern, essen und trinken. Auch Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage und Weinproben können Sie bei uns erleben.

Regelmäßig bin ich mit meinen Weinen auf Veranstaltungen wie „Münster verwöhnt“ und dem “ Münster Weinfest“ vertreten. Darüber hinaus moderiere ich Degustationsmenüs wie „Gabel & Glas“ im Restaurant Lux oder „Wein auf Wasser“ auf dem Partyschiff MS Günther.

Selbstverständlich führe ich erlesene deutsche und internationale Weine, internationale Feinkost und schönste Präsente im Verkauf. Unser Lager ist mit circa 800 verschiedenen Weinen gut bestückt und ich bin mir sicher, wir finden genau den richtigen Wein auch für Sie!

Münster Etiketten wie die „Münsterliebe“ Edition aus dem Haus Winzer Sommerach zeigen meine Verbundenheit mit meiner Heimatstadt Münster.

Unser Onlineshop ist voller herrlichster Sekte, Champagner, Weißweine, Roséweine, Rotweine und Feinkost, lassen Sie sich beraten und inspirieren. Bestellen können Sie per Telefon, Email oder im Shop, wir haben einen Lieferservice in Münster oder Sie kommen uns direkt im Weinhandel Trixi Bannert am Buldernweg 41 a besuchen.

Mit meinem gemeinnützigen Verein „Münstarity e.V.“ deren Gründerin und Vorsitzende ich bin, veranstalte ich regelmäßig Benefizveranstaltungen, wie zum Beispiel die Gala „Münstarity“ oder die „Ibiza Night“ auf dem Coconut Beach in Münster. 2019 konnten wir 100.000 EUR an Organisationen spenden, die sich für schwer kranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einsetzen.

Haben wir Ihr Interesse an uns und unseren Aktivitäten geweckt?

Gerne laden wir Sie ein uns zu besuchen, ob vor Ort oder virtuell.

Ihre Trixi Bannert und Team

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weinhandel Trixi Bannert

Frau Beatrix Bannert

Buldernweg 41a

48163 Münster

Deutschland

fon ..: 0251/67498066

web ..: http://www.trixibannert.de

email : info@trixibannert.de

Der Weinhandel Trixi Bannert ist aufgeteilt in einen Weingroßhandel, einen Weineinzelhandel, eine Kochschule und eine Veranstaltungsagentur. Der Weinhandel führt deutsche und internationale Weine und Feinkost, bietet einen umfangreichen Präsent- und Lieferservice, führt einen Online Shop. Trixi Bannert moderiert Degustationsmenüs bei ihren zahlreichen Gastronomen und führt Weinseminare, auch virtuelle Weinseminare per Zoom, durch. Winzerabende, Hausmesse im Weinhandel, das „Münster Weinfest“, sowie die Veranstaltung „Wein ist Geil“ zeigen Trixi Bannerts tiefe Vernetzung mit der namhaftesten Winzerszene in Deutschland und dem Ausland.

