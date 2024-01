Geschäftsführung der bbw Gruppe abgegeben

Prof. Dr. Sascha J. Flemnitz hat das Unternehmen verlassen

Seit Jahresbeginn ist Prof. Dr. Sascha J. Flemnitz nicht mehr als Geschäftsführer des bbw e.V. und der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH tätig. Er hat das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen im Bildungsbereich auf internationaler Ebene zu widmen.

Der aus Essen stammende promovierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler hatte das operative Geschäft der bbw Gruppe im Oktober 2020 übernommen. Zuvor war der 44-Jährige unter anderem in der Personaldienstleistungs- und Beratungsbranche, als Hochschuldozent sowie als Coach und Berater beschäftigt.

An der Spitze des bbw Unternehmensverbundes mit rund 20 Standorten engagierte sich Sascha Flemnitz besonders in den Bereichen akademische und nichtakademische Aus- und Weiterbildung, Hochschulstudium und Hochschulbildung, Beratung, Berufsorientierung und Integration für die Fachkräftesicherung der Wirtschaft in der Hauptstadtregion und über ihre Grenzen hinaus.

„In meiner Zeit beim bbw konnte ich vielfältige Bildungsprozesse und Bildungsinitiativen begleiten.

Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen im Kreise eines so großartigen Teams und freue mich, dass die umgesetzten und neu angestoßenen Initiativen auch in der Zukunft weiter bestehen werden“, so Prof. Dr. Flemnitz.

Bildung sei ein wichtiges Element unserer Gesellschaft und sollte in der heutigen Zeit stärker denn je in den Mittelpunkt gerückt werden.

„Ich wünsche dem bbw und seinen Mitarbeitenden hierbei weiterhin viel Erfolg und alles Gute und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit, um gemeinsam die Bedeutung von Bildung in unserer Gesellschaft zu stärken.“

Foto: bbw Gruppe

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH

Frau Heike Wittstock

Rheinpfalzallee 82

10318 Berlin

Deutschland

fon ..: 03050929-383

web ..: http://www.bbw-gruppe.de

email : heike.wittstock@bbw-akademie.de

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist eine gemeinnützig tätige Unternehmensgruppe in Berlin-Brandenburg. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt das bbw Fach- und Führungskräfte für Unternehmen in vielen Branchen.

Mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten ist die bbw Gruppe professioneller Bildungspartner der Wirtschaft auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung. Die bbw Gruppe ist mit aktuell rund 20 Bildungszentren und Standorten in der Region präsent. Zum bbw gehört auch eine der größten privaten, staatlich anerkannten Hochschulen der Hauptstadtregion – die bbw Hochschule – mit einem umfangreichen Bachelor- und Master-Studienangebot. Die bbw Gruppe ist in ein breites Netzwerk von Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden eingebunden – lokal, regional und international.

Näheres über die bbw Gruppe im Internet:

www.bbw-gruppe.de, www.bbw-ostbrandenburg.de, www.bbw-hochschule.de, www.bbw-weiterbildung.de und www.bbw-berufliche-schulen.de + Facebook, Twitter, YouTube, Instagram



Pressekontakt:

bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH

Frau Heike Wittstock

Rheinpfalzallee 82

10318 Berlin

fon ..: 03050929-383

web ..: http://www.bbw-gruppe.de

email : heike.wittstock@bbw-akademie.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zum fünften Mal vorne: Gasnetz Hamburg erneut mit Siegel „Hamburgs beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet