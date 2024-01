Hybrid Power Solutions bringt Batt Pack Spark als kraftstofffreie Alternative zu 25-kW-Dieselgeneratoren auf den Markt

Vancouver (British Columbia) – 17. Januar 2024 / IRW-Press / – Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein Hersteller von tragbaren industriellen Stromlösungen, gibt mit Stolz die Markteinführung seines neuesten Produkts Batt Pack Spark bekannt. Batt Pack Spark ist das neueste Produkt in der Reihe der kraftstofffreien, tragbaren Stromerzeuger und wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage nach sauberen, sicheren und kosteneffizienten Stromlösungen auf Baustellen, beim Militär, im Bergbau und an anderen Einsatzorten zu erfüllen.

Batt Pack Spark ist eine überzeugende kraftstofffreie Alternative zu Dieselgeneratoren. In puncto Leistung lässt es sich am ehesten mit einem 25-kW-Dieselgenerator vergleichen, der zu den am häufigsten verwendeten Modellen auf dem Markt zählt. Dieses innovative Produkt ist sowohl als Hybrid- als auch als vollelektrisches Modell erhältlich.

Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen folgende:

– Starke Leistung: Mit einer Dauerleistung von 24.000 W und einer Spitzenleistung von bis zu 48.000 W gewährleistet Batt Pack Spark eine zuverlässige und solide Leistung bei unterschiedlichen Anwendungen.

– Energiespeicherkapazität: Mit einer Kapazität von 28 kWh bietet Batt Pack Spark eine effiziente Energiespeicherlösung, die den Anforderungen einer längeren Nutzung gerecht wird.

– Wetterfest: Batt Pack Spark, das für den Betrieb unter extremen Bedingungen von -30 bis +50 °C konzipiert wurde, ist eine zuverlässige und anpassungsfähige Energielösung für unterschiedliche Umgebungen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

– Solarstromeinspeisung: Batt Pack Spark nutzt die Kraft der Sonne und bietet eine beeindruckende Solarstromeinspeisung von 18.000 W, was seine Eignung für netzunabhängige Betriebe erhöht.

– Vielseitige Ladeoptionen: Batt Pack Spark kann über mehrere Quellen aufgeladen werden, einschließlich Solarmodule, Stromnetze oder Generatoren, was für ein hohes Maß an Flexibilität sorgt.

– Umfassendes Zubehör: Um seine Funktionalität zu verbessern, wird Batt Pack Spark mit Zubehör wie einem Lichtmast mit 90.000 Lumen, einem Anhänger für den einfachen Transport und faltbaren Solarmodulen für zusätzlichen Komfort geliefert.

Das vollelektrische Modell von Batt Pack Spark bietet Unternehmen eine klimaneutrale Energielösung, die den Kraftstoffverbrauch vollständig ausgleicht. Das Hybridmodell ist hingegen ideal für den Einsatz rund um die Uhr und außerhalb des Stromnetzes und kann die Kraftstoffkosten um bis zu 75 % senken, wenn keine Sonnenenergie verfügbar ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73281/HPSS_170124_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Batt Pack Spark

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73281/HPSS_170124_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Batt Pack Spark, montiert auf einer Standard-Pick-up-Ladefläche

Indem wir unser Hauptaugenmerk auf die Leistung richten, können wir unseren Kunden eine äußerst effiziente Alternative anbieten, die zudem umweltfreundlicher ist, sagte Francois Byrne, CEO des Unternehmens. Wir sind davon überzeugt, dass Batt Pack Spark die Herangehensweise der Industrie an die Stromerzeugung neu definieren wird, zumal es effiziente, nachhaltige und kostengünstige Lösungen für unterschiedliche Anwendungen bietet.

Ebenso wie die anderen tragbaren Produkte von Hybrid wird auch Batt Pack Spark in Kanada entwickelt und hergestellt. Die Markteinführung von Batt Pack Spark verdeutlicht das Engagement von Hybrid, kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösungen für Industrien anzubieten, die nach nachhaltigen Stromlösungen suchen.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen:

Francois Byrne

CEO und Direktor

invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.:

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Energie, das unter dem Kürzel HPSS an der Canadian Securities Exchange notiert. Hybrid ist auf die Herstellung von Produkten für saubere Technologien in Industriequalität wie tragbare Akkus und stationäre Speicher spezialisiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein, beabsichtigt, erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hybrid Power Solutions Inc

Chris Hill

208,333 Terminal Avenue

V6A 4C1 BC

Kanada

email : christopherwilliamhill@gmail.com

Pressekontakt:

Hybrid Power Solutions Inc

Chris Hill

208,333 Terminal Avenue

V6A 4C1 BC

email : christopherwilliamhill@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geschäftsführung der bbw Gruppe abgegeben Annahmefrist für öffentliches Delisting-Erwerbsangebot beginnt / Angebotsunterlage veröffentlicht