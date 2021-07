Miri, die kleine Blumenelfe – Über Freundschaft und andere Abenteuer im Wald

„Miri, die kleine Blumenelfe“ ist ein liebevoll erzähltes Märchen von Barbara Bilgoni. Die österreichische Autorin unterhält ihre kleinen Leser mit ihrem Kinderbuch auf spielerische Weise.

Die kleine Elfe Miri lebt gemeinsam mit ihrer Mutter in einer Glockenblume auf einer idyllischen Waldlichtung. Auf der Wiese hat Miri viele Freunde, mit denen sie Tag für Tag große und kleine Abenteuer erlebt. Zusammen mit Frau Maulwurf, die Fünflinge bekommen hat, backen die Freunde Kuchen. Sie schwimmen im Teich und sprechen mit dem Mond, wenn sie nicht einschlafen können.

Die Autorin Barbara Bilgoni stammt aus Niederösterreich und wuchs in Wien auf. Während ihrer beruflich aktiven Zeit war sie in unterschiedlichen Positionen im Bankwesen tätig. Im Ruhestand besann sie sich auf ihren Humor und nutzt seitdem jede Minute zum Schreiben. Insgesamt hat sie bislang sechs Bücher geschrieben. Dabei zeichnen sich ihre Werke vor allem durch eine realitätsnahe Sprache aus, in die sie auch gerne österreichische Wörter mit einfließen lässt, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. Mit großer Empathie schreibt die mehrfache Großmutter seit einiger Zeit auch Märchenbücher.

„Miri, die kleine Blumenelfe“ von Barbara Bilgoni ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33577-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ich will leben, lieben und geliebt werden – Über Selbstliebe und ein neues Menschenbild Chester’s Diary – Countdown, aus dem Tagebuch eines Pferdes