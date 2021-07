Ich will leben, lieben und geliebt werden – Über Selbstliebe und ein neues Menschenbild

Mit seinem Ratgeber „Ich will leben, lieben und geliebt werden“ hat der Autor und Therapeut Franz Ruppert ein Plädoyer für wahre Lebensfreude und menschliche Verbundenheit in Freiheit geschrieben.

Jeder Mensch hat im Leben ein tiefes Bedürfnis nach Liebe und Akzeptanz. Doch in der Realität besteht das Leben häufig aus Herausforderungen. Aus seinem Wissen und seiner langjährigen Erfahrung hat der Autor eine Zauberformel entwickelt, die aus den inneren Verwirrungen und Verstrickungen wieder herausführt. Diese bestehenden Irrwege sind ein Resultat aus der Bindung an Mutter und Vater. Teilweise kann es sich sogar um massive frühkindliche Traumata handeln, die ebenso wie Todes- und Verlassensängste überwunden werden können. Denn die Rückbesinnung auf diese menschlichen Urbedürfnisse wirkt wie ein Reset und hilft, zukünftig im guten inneren Kontakt mit sich zu leben.

Der Autor Prof. Dr. Franz Ruppert stammt aus Bayern und ist seit 1992 Professor für Psychologie in München. Neben einer Praxis für Psychotherapie betreibt er sein eigenes Institut für Fort- und Weiterbildung. In den vergangenen 30 Jahren entwickelte er schrittweise die Identitätsorientierte Psychotraumatherapie (IoPT). Dieses hocheffektive Therapieverfahren stellte Ruppert bislang in insgesamt zehn Büchern dar, die inzwischen in 13 Sprachen übersetzt wurden.

„Ich will leben, lieben und geliebt werden" von Franz Ruppert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33861-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

