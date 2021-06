Kurs zur Selbsterkenntnis – Ratgeber für den Einstieg in ein neues Leben

Mit ihrem neuen Sachbuch „Kurs zur Selbsterkenntnis“ möchte die Autorin Melanie Mannaz eine Anleitung schaffen, die die Wiederentdeckung der eigenen inneren Kraft für jeden möglich macht.

Bei diesem Ratgeber handelt es sich um ein Arbeitsbuch, welches eine Möglichkeit darstellt, ohne äußeren Druck, Bewertungen und im eigenen Tempo aktiv das Leben zu verändern. Hierfür werden nicht nur Ängste und Sorgen ergründet, sondern auch die tiefsten Wünsche und Träume. Das Buch hilft aber auch, um sich selbst bewusster zu werden, um endlich die eigenen Träume verwirklichen zu können.

Das Buch ist als 11-tägiger Kurs angelegt, durch den die Autorin ihre Leserinnen und Leser liebevoll Schritt für Schritt führt. Neben einem theoretischen Teil sind zahlreiche schriftliche Aufgaben sowie Rituale enthalten. So lassen sich endlich die Stimmen der Seele hören, die jahrelang ignoriert wurden.

Die Autorin Melanie Mannaz stammt aus der Nähe von Köln. Nach zwei Semestern entschied sie sich für den Abbruch ihres Studiums, um ihren Traum einer Künstlerkarriere zu verwirklichen. Heute lebt sie an der Ostsee und führt im Alter von 25 Jahren bereits ihr eigenes Unternehmen. Schon in ihrer Jugendzeit befasste sie sich in Form von Büchern, Gesprächen und durch eigene Erfahrungen mit Aspekten rund um das Thema Selbstfindung. Auf der Suche nach dem Schlüssel für ein glückliches Leben entstand die Idee zu ihrem aktuellen Buch.

„Kurs zur Selbsterkenntnis" von Melanie Mannaz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30562-5 zu bestellen.

