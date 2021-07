Fly – Wie ich aufhörte zu laufen und zu fliegen lernte

„Fly – Wie ich aufhörte zu laufen und zu fliegen lernte“ ist ein Lyrikband mit autobiografischen Zügen von Leene Friedrich. Mit ihrem Buch verarbeitet die junge Frau ihre psychische Erkrankung.

In Form von kurzen Gedichten beschreibt die Autorin ihren schmerzhaften und langen Weg aus einer psychischen Erkrankung. Dieser führte sie unter anderem in eine stationäre Therapie, die aber noch lange nicht das Ende einer langen Reise darstellte. Trotzdem oder vielleicht sogar gerade wegen ihrer Krankheit lernte die Autorin, aufzustehen, weiterzugehen und an ihrem eigenen Schicksal zu wachsen.

Die Autorin Leene Friedrich schreibt unter einem Pseudonym. Sie wurde im Jahr 2000 geboren und veröffentlicht nun die in Form von Gedichten verfasste Biografie ihres bisherigen Lebens. Dies war durch eine psychische Krankheit geprägt, die sie nun zu verarbeiten versucht. Insbesondere in der modernen und leistungsorientierten Zeit ist das Buch ein mutiges und emotionales Eingeständnis einer vermeintlichen Schwäche, die in Wahrheit eine große Stärke darstellt.

Bereits seit ihrer Kindheit liebt Leene Friedrich Bücher und hat bereits Hunderte gelesen. Für sie sind die Werke nicht nur reine Unterhaltung. Vielmehr sieht sie ihren Wert darin, mit ihnen zu lernen und zu wachsen.

„Fly – Wie ich aufhörte zu laufen und zu fliegen lernte" von Leene Friedrich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12059-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

