Von Ziegen, vom Fliegen, vom Scheitern und vom Siegen – Kurze und längere, immer heitere Geschichten

Akono Schmidt liefert den Lesern mit „Von Ziegen, vom Fliegen, vom Scheitern und vom Siegen“ eine abwechslungsreiche Sammlung voller wahrer und erfundener Geschichten.

Im Verlauf seines Lebens hat der Autor Akono Schmidt viel erlebt und vieles davon schriftlich festgehalten. Es sind auf diese Weise Geschichten aus vielen Jahrzehnten entstanden. Er erwähnt dies im Voraus, denn junge Leser könnten sich wundern, warum jemand, der sich im Wald

verläuft, nicht einfach seine Navi-App anknipst, um den Weg zu einem sicheren Ort zu finden. Wenn eine Geschichte jedoch im Jahr 1992 stattfindet, dann macht dies schon mehr Sinn, denn es gab damals keine Handys, geschweige denn Smartphones oder Internet. Deshalb steht zu jeder Story in dieser Sammlung, egal ob erdacht oder erlebt, die Jahreszahl ihrer Handlung – es sei denn, sie geht aus der Geschichte ohnehin hervor. Zu den Highlights der Sammlung zählen die Geschichten von der Erfindung des sogenannten TestoZerons, die drei Frauen gelingt und ungeahnte Folgen zeitigt.

Das Buch „Von Ziegen, vom Fliegen, vom Scheitern und vom Siegen“ von Akono Schmidt erfreut die Leser mit einer abwechslungsreichen Zusammenstellung von spannenden, emotionalen und heiteren Geschichten aus dem wahren Leben und der Fantasie des Autors. Der Name des Autors ist ein Pseudonym. Er wurde 1951 in Hamburg geboren, ist verheiratet, der Vater von zwei Kindern und alles in allem ein glücklicher Mensch, der immer auch an andere denkt. Bei tredition ist von ihm bereits auch die romanhafte Biografie „70 Jahre im Wilden Westen“ erschienen.

„Von Ziegen, vom Fliegen, vom Scheitern und vom Siegen“ von Akono Schmidt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31209-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silvia Stiessel Coach, Dresden: Erfolg im Beruf und glücklich in der Partnerschaft/Familie mit powerful mind