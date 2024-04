Würzburger Akademie zertifiziert 17 Empowerment-Coaches

Qualitätssicherung durch zertifizierte Coachausbildung: 17 Empowerment-Coaches feiern ihren erfolgreichen Ausbildungsabschluss.

Würzburg, 27. April 2024 – Die Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching (WAEC) hat erfolgreich 17 Teilnehmer zu zertifizierten Empowerment-Coaches für Business und Life Coaching ausgebildet. Die einjährige Ausbildung wurde hybrid durchgeführt und endete mit einer Zertifizierungsfeier am 26. April 2024 in Würzburg.

Unter der Leitung von Dipl.-Psych. Christoph Schalk, Gründer und Leiter der WAEC, durchliefen die Teilnehmer ein innovatives Ausbildungskonzept. Bereits nach dem ersten von insgesamt sieben Modulen waren die angehenden Coaches in der Lage, komplette Coachinggespräche mit echten Klienten zu führen. Im weiteren Verlauf des Jahres wurden ihre Fähigkeiten kontinuierlich vertieft und erweitert.

Ein besonderes Merkmal der Ausbildung sind die Kooperationen mit Unternehmen in ganz Deutschland. Durch diese Zusammenarbeit hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre erworbenen Kenntnisse direkt in der Praxis anzuwenden und ca. 80 Auszubildende und Mitarbeiter dieser Unternehmen während ihrer Ausbildungszeit zu coachen.

Die WAEC blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Coaches zurück. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 (damals noch unter anderem Namen) bietet die Akademie sowohl unternehmensinterne als auch offene Ausbildungen an, die hybrid, online und in Präsenz stattfinden.

„Wir sind stolz darauf, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem Weg zu professionellen Empowerment-Coaches begleitet zu haben“, so Christoph Schalk. „Durch die praxisnahe Ausbildung und die Zusammenarbeit mit Unternehmen sind sie bestens vorbereitet, um Menschen in beruflichen und privaten Herausforderungen zu unterstützen und zu fördern.“

Die Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching bildet seit 25 Jahren Coaches aus. Sie bietet Inhouse-Ausbildungen für Unternehmen an, aber ebenso offene Coachausbildungen für jedermann. Ihr Gründer und Leiter, der Diplom-Psychologe Christoph Schalk, bringt über 30 Jahre Erfahrung als Coach mit.

