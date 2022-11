3.000 Euro für die Würzburger Tafel

Anstelle einer Feier spendet der Coach Christoph Schalk zum 30-jährigen Jubiläum 3.000 EUR an die Tafel Würzburg.

Aufgrund von Inflation, Pandemie und Kriegsfolgen erleben die Tafeln in Deutschland einen bisher nicht gekannten Ansturm. Christoph Schalk, Leiter der Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching, unterstützt deshalb die Ausgabestelle „Vineyard Center“ der Würzburger Tafel (Beethovenstr. 2) mit 3.000 Euro: „In exakt den Räumen, in denen jeden Montagnachmittag Menschen in Not Lebensmittel und andere Hilfe bekommen, führe ich auch unsere Coachausbildung durch. Das verbindet – und deshalb unterstütze ich diese Arbeit.“

Außerdem feiert Schalk in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor genau 30 Jahren, noch während seines Psychologie-Studiums, hat er angefangen zu coachen. „Statt eine große Party in schwierigen Zeiten zu feiern, möchte ich lieber da helfen, wo es gebraucht wird: 100 Euro für jedes meiner 30 Coachingjahre zu spenden, das schien mir da die bessere Lösung zu sein“, so Schalk.

Die Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching bildet Führungskräfte, Personaler und Menschen in beratenden Rollen zu Business oder Life Coaches aus. Regelmäßig spendet sie für soziale Projekte wie die Tafelarbeit oder Waisenkinder in Südafrika.

Hintergrundinfos:

– Tafel Würzburg: www.tafelwuerzburg.de

– 30 Jahre Coaching: www.christophschalk.com/jubilaeum/

– Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching: www.wuerzburger-coach-akademie.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching

Herr Christoph Schalk

Würzburger Str. 27b

97228 Rottendorf

Deutschland

fon ..: 0931-2707595

web ..: https://www.wuerzburger-coach-akademie.de

email : cs@wuerzburger-coach-akademie.de

Christoph Schalk ist Diplom-Psychologe und Ausbildungsleiter der Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching. Der geborene Würzburger (Jahrgang 1968) coacht bereits seit 30 Jahren und bildet seit 1999 Coaches aus.

Pressekontakt:

Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching

Herr Christoph Schalk

Würzburger Str. 27b

97228 Rottendorf

fon ..: 0931-2707595

email : cs@wuerzburger-coach-akademie.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Corona, Krieg & Klimawandel – die Wahrheit heilt alle Lügen und Verbrechen Edelmetall unter Druck: Solarzellen bald ohne Silber?