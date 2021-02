Tafel adé: Touchscreen für interaktiven Fern- und Präsenzunterricht

Prowise bringt SoC-Touch-Display für Klassenzimmer in vier Größen auf den Markt +++ Move-Kamera für bewegtes Lernen, zwei Stifte und integriertes Screen-Mirroring +++ Europäische Sicherheit

Budel, Niederlande, 17. Februar 2021 – Prowise bringt einen neuen digitalen Touchscreen in die Schulen, der keine Funktionswünsche offenlässt. Der neue „Prowise Touchscreen Ten“ ist in vier Größen erhältlich: ab sofort mit 75 oder 86 Zoll Bilddiagonale, ab dem zweiten Quartal 2021 mit 55 und 65 Zoll. Alle vier Displaygrößen des niederländischen Spezialisten für Hardware und Software im Bildungsbereich verfügen über eine 4K-Auflösung bei 60 Hz. Im Inneren verrichtet standardmäßig ein SoC-Modul mit 32 GB RAM seinen Dienst. Als Betriebssystem nutzen die Bildschirme das selbst entwickelte und auf Android 9.0 basierte „Prowise Central“ OS. Zwei Stifte erlauben auf dem Bonded-Display ein präzises Schreiberlebnis.

Mithilfe der integrierten Move-Kamera und den sechs verteilt am Display angebrachten Mikrofonen unterrichten Lehrer aus der Distanz, als ob sie real vor der Klasse stehen würden. Die Kommunikation läuft dabei über gängige Meeting-Apps wie MS Teams, Zoom oder Skype, die der Nutzer ganz einfach über den Prowise-App-Store auf dem Display installiert.

Interaktiver und bewegter Präsenzunterricht

Die Kamera erfasst außerdem Bewegungen, wie in manchen Spielkonsolen und übersetzt diese in mitgelieferte Lernspiele – so werden Bewegungen, die vor dem Bildschirm ausgeführt werden, mithilfe der Kamera direkt in das Spiel übertragen Die Soundausgabe erfolgt dabei über ein integriertes Dolby 2.1 System.

Eine in das Betriebssystem integrierte Screen-Mirroring-Funktion ist die Voraussetzung für interaktiven Präsenzunterricht, bei dem Endgeräte von Lehrern und Schülern mit dem Gerät gekoppelt werden. Screen-Mirroring erlaubt beispielsweise Änderungen an gemeinsamen Dokumenten von allen Endgeräten und spiegelt diese direkt in die Originaldatei zurück.

Nachhaltige Nutzung

Der Prowise Touchscreen Ten schaltet sich mithilfe zweier Bewegungssensoren auf Wunsch automatisch ein, wenn eine Person den Raum betritt. Mittels NFC-Leser („Near Field Communication“) authentifizieren sich berechtigte Nutzer, beispielsweise Lehrer, drahtlos und erhalten automatisch ihre persönliche Benutzeroberfläche mit allen Berechtigungen.

Gut sichtbare Bilder von überall im Raum

Das Display erlaubt dank 4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln und 60 Hz gestochen scharfe, flimmerfreie Bilder. Der Touchscreen leuchtet mit 350 cd/m² und ist mit einer speziellen Nano-Beschichtung versehen, die den Bildschirm so entspiegelt, dass ein Betrachtungswinkel von 178 Grad entsteht, also jeder im Raum auch wirklich alles sehen kann.

Ein besonderes Schreiberlebnis

Das Display ist zudem gebondet und verfügt über 40 berührempfindliche Punkte, was ein Touch-Erlebnis ermöglicht, wie es Nutzer von Consumer-Geräten kennen. Die mitgelieferten zwei Stifte gleiten dank dieser Klebetechnik, bei der es keinerlei Zwischenraum zwischen Glasscheibe und LCD mehr gibt, ähnlich wie auf Papier.

Eine rundum sichere Sache

Der Prowise Touchscreen Ten wird durch ein SoC-Modul und das selbst entwickelte Betriebssystem „Prowise Central“ (basierend auf Android 9.0) angetrieben. Optional ist ein Intel-basiertes OPS-Einschubboard erhältlich, welches mit Windows 10 Professional läuft. Die OPS-Technik gibt Nutzern noch mehr Flexibilität, beispielsweise im Hinblick auf Updates oder eingesetzte Software, die vom Systemadministrator selbst bestimmt und gewartet werden können und die in manchen Bildungs-IT-Projekten eine Sicherheitsvoraussetzung sind.

In der Standard-SoC-Konfiguration betreibt Prowise einen eigenen App-Store, der, genauso wie die Daten der Nutzer, auf lokalen Servern in den Niederlanden gehostet wird. Sämtliche Updates werden aus den Niederlanden eingespielt. So erhalten Nutzer ein abgeschirmtes, cloudbasiertes System mit ausschließlich unterrichtskonformen Inhalten und Apps nach europäischen Datenschutzstandards. Soft- und Hardware werden komplett in den Niederlanden entwickelt, getestet und gefertigt. Prowise hält dafür als einziger Hersteller für Education Hardware unter anderem eine ISO 27001-Zertifizierung.

Verfügbarkeit und Preise

Der Prowise Touchscreen Ten ist ab sofort beim deutschsprachigen Direktvertrieb oder Wiederverkäufern erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei 1.500 Euro netto für das kleinste Gerät mit 55 Zoll und 2.750 Euro netto für die größte Variante mit 86 Zoll.

Über Prowise:

Das niederländische Unternehmen Prowise ist eines der führenden Anbieter von innovativen, hochwertigen und zuverlässigen digitalen Lernlösungen. Von Touchscreens über die smarte und kostenlose Tafelsoftware Presenter bis hin zu fertigen Unterrichtseinheiten bietet Prowise ein Gesamtpaket, was Lehrern die Arbeit erleichtert. Kombiniert wird das Ganze mit eigens entwickelten Lernspielen, die sowohl für Distanzunterricht als auch für bewegtes Lernen geeignet sind. Das Unternehmen mit Sitz im niederländischen Budel und Köln ist einer der Marktführer in den Niederlanden. Die Lösungen von Prowise wurden im Jahr 2020 unter anderem mit dem AVard oder dem Comenius EduMedia-Siegel ausgezeichnet. Mittlerweile nutzen mehr als 20.000 Schulen, 450.000 Lehrkräfte und SchülerInnen sowie verschiedene Unternehmen in mehr als 26 Ländern die Lösungen von Prowise.

