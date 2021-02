Die Detektei Schütt und die Detektei Recon & Consulting werden Kooperationspartner

Neue Partnerschaft für die Detektei Schütt. Wir ermitteln mit unserem starken Partner und dessen qualifizierten Kräften nun auch in der Schweiz, Österreich und Lichtenstein.

Zum Jahresbeginn hat die Detektei Schütt aus Hamburg, mehrheitlich in Norddeutschland tätig, ihr Netzwerk in Richtung Süden maßgeblich erweitert: Mit der Detektei Recon & Consulting kooperiert die Detektei Schütt fortan mit einem in Baden-Württemberg ansässigen Detektivbüro.

Durch die Kooperation mit dem Detektivpartner Recon & Consulting werden für die Detektei Schütt aus Hamburg neue Ermittlungskapazitäten für die Länder Österreich, Liechtenstein und Schweiz erworben.

Das gemeinsame Motto „Mehr Miteinander und internationale Vernetzung“ ist der Schwerpunkt der beiden erfolgreichen Detektivbüros. Für die Kunden ergibt sich daraus der Vorteil, dass mehr Ermittler national und auch international zusammen agieren können.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Detektei Recon und dessen Inhaber Jürgen Höfer. Besonders in den Bereichen Personensuche und das Aufklären von organisiertem Warenkreditbetrug über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus, wird unseren Kunden helfen, die Täter auch dann zu stellen, wenn diese Deutschland bereits hinter sich gelassen haben. Es ist wichtig und von Vorteil für unsere Kunden, dass wir im gemeinsamen Netzwerk des internationalen Ermittlungswesens unsere Stärken zusammenführen“, sagt Martin Schütt, Geschäftsführer der Detektei Schütt aus Hamburg / Norddeutschland.

Für die Unternehmen, die vornehmlich aus dem Mittelstand kommen, entwickelt sich somit eine breitere und tiefere Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und gemeinsame Ermittlungen im In- und Ausland.

