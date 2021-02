art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING feiert 20. Jubiläum

Die Hamburger Textagentur art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum! Agenturgründerin Claudia Rakow blickt zurück auf 20 spannende Jahre praxisnahen Beauty-Journalismus

Hamburg, den 08. Februar 2021: 20 Jahre journalistische Expertise und crossmediale Full-Service-Redaktionsarbeit sind bei der wortkreativen Textschmiede an der Alster ein schöner Anlass zum Feiern und Rekapitulieren! Der Anfang 2001 gegründete Desktop-Publishing-Dienst art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING mit Sitz in Hamburg-Winterhude präsentiert seit Ende 2019 seinen Unternehmensauftritt in reduziertem Webdesign und mit frischer Markenidentität. Bereits das einprägsame rot-weiße Stift-Logo signalisiert: Hier geht es um konzeptstarke Schreibkreativität.

20 Jahre inspiratives Beauty-Wording

Agenturinhaberin Claudia Rakow verknüpft wissenschaftlichen Fachjournalismus mit klassischem journalistischen Handwerkszeug sowie Corporate Publishing und zielgruppenaffinem Social Media Content. Der langjährig etablierte Medien-Profi stammt aus einer kunstbegeisterten Familie und betrachtet das Schreiben als faszinierendes Spiel mit Metaphern und Assoziationen, als rhetorisches Ventil. Ihre mittlerweile mehr als 1.000 publizierten Textbeiträge im sensitiven Beauty-Wording sind stets ein kraftvoller Ausdruck der verbalen Suggestion als Ode an das Schöne. Die Textkünstlerin aus Leidenschaft schreibt darüber hinaus als Chef-Editor für das interaktive Special Interest-Format just me & beauty, für das sie auch als Magazinherausgeberin fungiert.

Crossmedialer Full-Service in Text und Bild

Neben der strategisch ausgerichteten Web-Performance für Branchen-Profis und Fachexperten aus Kosmetikstudio, Parfümerie, Apotheke, Medical Spa oder Wellness-Hotel, stehen bei art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING individualisierte und werbewirksame mediale Kommunikationslösungen für Kosmetikendverbraucher im Fokus des breitgefächerten Leistungsspektrums. Vom Gesundheitsratgeber bis zum Shop-Flyer oder wöchentlichen Studio-Newsletter – das über die Jahre kontinuierlich erweiterte Angebotsportfolio umfasst heute die ganze Bandbreite redaktioneller Recherchearbeit, Textaufbereitung und -erstellung bis hin zum druckreif lektorierten, SEO-optimierten Textresultat. Auf Wunsch in markenangepasster Textgestaltung und responsiven Bild-Layouts mit Grafik Art Designs. Die stimmungsvollen kreativen Bildwerke oder Webdesigns sind ästhetisch visualisierte Unikate und beinhalten übergreifende Agentur-Services wie Moodshots, Compositings und Stills.

Special Offer: Attraktive Jubiläumsrabatte für Neu- und Bestandskunden

Im Jubiläumsjahr 2021 regnet es attraktive Jubiläumspreise sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Mit dem 20 Prozent-Rabattcode „Jubiläum2021“ auf das gesamte Leistungsangebot bedankt sich die Networking-erprobte Medienagentur bei Geschäftspartnern, Kunden und Weggefährten für 20 Jahre Textinspiration und beflügelnde Projekt-Coworks. Die art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING-Unternehmensphilosophie orientiert sich auch zukünftig an schöngeistigen Synergie-Effekten: stilistisch feinfühlig, künstlerisch-freiheitlich und mit fachlich fundiertem Know-how.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING

Frau Claudia Rakow

Carl-Cohn-Straße 23

22297 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (40) 511 31 12

web ..: https://www.artofbeautyconcept-hamburg.de

email : info@artofbeautyconcept-hamburg.de

Das 2001 gegründete Medien-Portal art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING ist eine spezialisierte Full-Service-Textagentur für Beauty-Journalismus. Die für nationale und internationale Beauty-Medien tätige Fachautorin und Redaktionsleitung Claudia Rakow steht seit mehr als 30 Jahren in engem Dialog mit führenden Dermatologen, Anti-Aging-Spezialisten, Schönheitskliniken und der Kosmetikindustrie.

