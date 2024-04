EOD Technologies Sp.z o.o liefert ab sofort ECOROTE – Windturbinen in 3 Leistungsklassen

MIt der ECOROTE 5000 (5,0 kW Leistung) wurde die Lücke zwischen 2,8 kW und 9,8 kW geschlossen.

Die vom TÜV-Nord zertifizierte ECOROTE- Windturbinen mit den Leistungen von 2,8 kW, 5,0 kW und 9,8 kW haben sich seit Jahren in der Praxis bewährt.

Die Effizienz liegt mit einem Cp-Wert von unter 0,42 und die Lärmerzeugung liegt bei lediglich 46 dB (bei einer Windgeschwindigkeit von 8,0 m/sec und in 60m Abstand gemessen). Die Anlage kann auf Masten von 2,0m bis zu 25,0 m Höhe installiert werden. Die Errichtung der kompletten Anlage inklusive Inbetriebnahme werden von unseren Fachleuten in 2 Arbeitstagen realisiert. Eventuell benötigte Fundamente oder Erdankergründungen werden von uns für jeden Gründungsort individuell geplant und berechnet.

Alle unsere Anlagen können On-Grid, Off-Grid oder hybrid (z.B. mit PV-Anlagen oder Solar Tackern betrieben werden. Individuell geeignete Speicherlösungen bieten wir selbstverständlich auch an.

Die komplette Anlage besteht ausschließlich aus Bauteilen, die in der EU hergestellt und zertifiziert sind.

Die Vorteile von ECOROTE Windkraftanlagen:

Die Anlagen arbeiten unabhängig von der Windrichtung – der Vorteil von Turbinen mit vertikaler Drehachse (Axis Vertikale Windturbine – VAWT) ist, dass sie unabhängig von der Windrichtung arbeiten. Da sie keine ausgeklügelte Technologie benötigen, ist die Windeinstellung billiger, leichter und langlebiger.

Standfestigkeit – Die Anlagen haben alle Festigkeitstests sowohl im Windkanal wie auch unter natürlichen Bedingungen bestanden. Die Turbinen halten auch sehr starken Winden und wechselnde Wetterbedingungen ohne Probleme stand. ECOROTE Anlagen sind z.B. seit Jahren ohne Probleme auf Forschungsstationen in der Arktis im Einsatz.

Wartungsfreundlichkeit – Der Disc-Generator, der die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umwandelt, ist so entwickelt worden, dass keine Reibungselemente benötigt werden. So sind keine Wartungsinspektionen erforderlich. Für die in ECOROTE-Turbinen verwendeten Lagertypen gibt der Hersteller eine Garantie von mindestens 20 Jahren.

Hochwertige Turbinenschaufeln Die Turbinenschaufeln aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit nahtloser Monolithkonstruktion zeichnen sich durch Wärmeausdehnungsbeständigkeit bei Erwärmung aus. Zusätzlich wurden die Turbinen mit weißer reflektierender Farbe der Widerstandsklasse C5 + M versehen. Darüber hinaus sind alle Stahlteile verzinkt und die Aluminiumteile eloxiert, um einen wirksameren Korrosionsschutz zu gewährleisten

Einfache Errichtung – Die Turbinen werden werkseitig so versendet, dass für den Zusammenbau einer kompletten Turbine nur ein minimaler Arbeitsaufwand erforderlich ist. Die schwierigsten Elemente werden im Unternehmen vormontiert, wodurch die Arbeiten auf der Baustelle sich sehr vereinfachen und nur sehr kurze Bauzeiten in Anspruch nehmen.

Geräuschentwicklung – Ecorote Turbinen sind sehr laufruhig und verursachen dank einer Reihe von Schwingungsisolierungen so gut wie keine Geräusche oder Turbulenzen (unter 46 dB)

Effizienz – ECOROTE-Turbinen ermöglichen die Umwandlung von 71% (0,42 Betza-Zahlen) der Windenergie in Elektrizität.

Niedrige Startgeschwindigkeit – je nach Modell starten ECOROTE-Turbinen mit einer Windgeschwindigkeit ab ca. 1,2 m / s.

Unsere aktuellen Angebotspreise exw (Preisgarantie bis zum 31.10.2024) liegen bei

Typ Leistung: Turbine, netto komplett,netto

ECOROTE 2800 2,8 kW EUR 3.700 EUR 17.900

ECOROTE 5000 5,0 kW EUR 6.400 EUR 20.900

ECOTOTE 9800 9,8 kW EUR 14.960 EUR 34.300

Für die Transportkosten und einen geeigneten Betonmast sind je nach Lieferort aktuell ca. EUR 5.000 zu kalkulieren.

Erstkontaktaufnahme direkt über m.ilgner@dutch-intraco.eu möglich.

