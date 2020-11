Kfz-Versicherungswechsel bis zum 30. November: mit evb-sofort.com bequem, sicher & sofort

Jetzt ist höchste Zeit zu handeln, denn schnell ist auch der November vorbei!

Warum sollte man den Versicherungsvergleich von www.evb-sofort.com nutzen? Die Autoversicherung könnte im nächsten Jahr bei einem anderen Autoversicherer preisgünstiger sein. Ende November ist die Kündigungsfrist, um ab dem 1. Januar woanders versichert zu sein. Die eVB Nummer oder elektronische Versicherungsbestätigung wird nach dem Versicherungsantrag sofort per E-Mail oder per SMS = short message service übermittelt.

Einige Fahrzeughalter haben schon im Oktober den Hinweis auf ihr Sonderkündigungsrecht erhalten, weil der Beitrag einen gewissen Prozentsatz gestiegen ist.

eVB-Nummer sofort und jetzt!

Eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ist gesetzlich verpflichtend, da Personenschäden, Vermögensschäden und Sachschäden leicht mehrere Millionen Euro erreichen können. Deshalb wird ein Kraftfahrzeug nur zur Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen, wenn durch die elektronische Versicherungsbestätigung die konkrete Zusage eines Versicherers für ein spezifisches Fahrzeug und eines benannten Fahrzeughalters besteht. Trotz der mitgeteilten eVB-Nummer bleibt der Versicherungsschutz vorläufig, bis der Versicherungsantrag durch die Versicherungsurkunde bestätigt ist. Das gilt für einen Wechsel des Versicherers wie auch für einen Fahrzeugwechsel.

Wie werden die Statistiken für Schadenverläufe ermittelt?

Die technischen Qualitäten eines Pkws werden unter einer vierstelligen HSN = Herstellernummer und einer dreistelligen TSN = Typschlüsselnummer identifiziert. Die Zulassungsbescheinigung Teil I, ehemals Fahrzeugschein, enthält beide Zahlen. Sie bilden für den Besucher von evb-sofort.com den exakten und schnellen Weg zu einem korrekten Versicherungsvergleich. Die Liste der Versicherer ist preislich sortiert und erlaubt eine gut fundierte Entscheidung zwischen Anbietern, deren Preise nahe beieinander liegen.

Die eVB-Nummer mit einer Zeichenfolge aus Ziffern und Buchstaben ist in der Bestätigungs-E-Mail enthalten und ist auch per SMS erhältlich. Sie bestätigt der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter beim Straßenverkehrsamt den gesetzlich geforderten Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflicht. Der Zeitpunkt der Zulassung dokumentiert dem Versicherer gleichzeitig, ab wann die Fahrzeugvollversicherung und die Fahrzeugteilversicherung gelten. Das konkrete Fahrzeug und die Person des Versicherten werden ebenfalls bestätigt. Ein Personalausweis oder ein Reisepass mit einer Meldebescheinigung, die maximal drei Monate alt sein darf, legitimieren den Zulassenden. Ein Bevollmächtigter muss selbstverständlich eine Vollmacht vorlegen.

Wann lohnt es sich, den Kfz-Versicherer zu wechseln?

Die Tarife ändern sich abhängig vom tatsächlichen Schadenverlauf bezogen auf weitere Eigenschaften eines Versicherungsnehmers wie Alter, Schadenfreiheit, Jahreskilometerleistung, gelegentliche Fahrer und Art der Fahrzeugnutzung nach Beruf und Privatleben. Die Kostenstruktur eines jeden Fahrzeugtyps ist einzigartig und kommt auch in den Anforderungen der Rückversicherer zum Ausdruck. Die heterogene Kundenstruktur einer Versicherungsgesellschaft erzeugt automatisch andere Kosten. Ein Versicherungsvergleich mit www.evb-sofort.com lohnt sich immer, auch wenn dabei herauskommt, dass man bei seinem gewohnten Versicherer bleibt. Schließlich sind Werkstattdienstleistungen und Verkehrsrechtsschutz, ein Schutzbrief und Auslandsschutz auch noch in die Waagschale zu werfen.

Fragen zu Autoversicherungen, die oft gestellt werden

Was ist eine Regelkündigung?

Oktober und November sind Jahr für Jahr die Zeit für einen Versicherungsvergleich. Der letztmögliche Kündigungstermin ist der 30. November. Ab 1. Januar gilt dann der Versicherungsvertrag bei einer anderen Versicherungsgesellschaft . Was ist eine Sonderkündigung? Mitunter erhöht sich der Beitrag wesentlich. Versicherer sind dann sogar verpflichtet, ausdrücklich auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Bei diesem Signal sollte sich der Versicherte an www.evb-sofort.com erinnern, um ein günstigeres Angebot zu finden. Manche Versicherungsgesellschaften übernehmen die Kündigung, so dass ein Kündigungsschreiben an die bisherige Gesellschaft entbehrlich ist.

Wie unterscheiden sich die drei Versicherungsarten?

Die Haftpflichtversicherung deckt Schäden an Personen, Sachen und Vermögen finanziell ab, die vom Fahrzeughalter oder Fahrer verursacht werden. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben und schließt auch hohe Folgekosten ein, die durch Unfallrenten entstehen können. Kosten durch Wildunfälle und durch Naturgewalten, durch Diebstahl, Kurzschluss und Glasbruch sind durch die Fahrzeugteilversicherung abgedeckt. Die Fahrzeugvollversicherung schließt zusätzlich Vandalismus-Schäden, Schäden durch Fahrerflucht ein, weil kein fremder Haftpflichtversicherer ermittelt werden kann, und versehentlich selbstverursachte Schäden am eigenen Fahrzeug. Allerdings sind Schäden durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Sie ist auf jeden Fall bei neuwertigen und auch bei alten hochwertigen Autos sinnvoll, besonders, wenn die Kilometerleistung gering und der Erhaltungszustand sehr gut ist.

Zusatznutzen durch evb-sofort.com

Auch der Versicherungsschutz für Motorräder kann verglichen oder die Kraftfahrzeugsteuer kann berechnet werden. Viele weitere Fragen rund um Autoversicherungen werden auf www.evb-sofort.com beantwortet. Jahr für Jahr im Oktober und im November sollte man die durch einen aktuellen Versicherungsvergleich gebotenen Einsparmöglichkeiten nutzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

webdelin.de

Herr Wendelin Gerein

Lappentscher Str 29

66424 Homburg

Deutschland

fon ..: 017639557032

web ..: http://www.evb-sofort.com

email : info@webdelin.de

Wendelin Gerein ist ein Webdesigner und Webentwickler, der sich auf die

Fahnen geschrieben hat, Kraftfahrern den Zugang zu einem preisgünstigen Kraftfahrzeugversicherer komfortabel zu gestalten. Durch seinen Internetauftritt evb-sofort.com ist es ihm gelungen, den Versicherungsantrag und die Übermittlung der elektronischen Versicherungsbestätigung aus einer Hand zu realisieren. Zielgruppe sind die Autofahrer, die sowohl ihren Autokauf wie auch ihren Versichererwechsel selbst organisieren. Auch wenn Kraftfahrzeughändler dies übernehmen, so müssen sie jedoch jede Dienstleistung auch finanziell kalkulieren. Die zeitsparende und einfache Abwicklung von Wendelin Gerein erlaubt es Versicherungskunden, in mehrfacher Hinsicht Geld zu sparen.

Pressekontakt:

webdelin.de

Herr Wendelin Gerein

Lappentscher Str 29

66424 Homburg

fon ..: 017639557032

email : info@webdelin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mietverwaltung der WHS: Immobilien garantiert professionell bewirtschaften