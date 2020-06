Big & Growing: vom 16.-20. November in München, Berlin und Hamburg

Das interaktive Festival über die Zukunft der Arbeitswelt widmet sich dem Thema „Purpose“

– Future of Work Reloaded

– 3 Städte, 5 Tage, 15 Locations, 50+ Sessions

– live vor Ort und online

– Die Community sucht nach Lösungen für eine sinnhafte Arbeitswelt nach der Krise

– Der Ticketverkauf beginnt jetzt

Nach wochenlangem Lockdown und dem nahezu kompletten Stillstand des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens durch Corona stellen Menschen weltweit fest: Arbeit verbindet uns. Aber wie sieht die Arbeitswelt nach Corona für die verschiedenen Akteure aus? Macht unser Handeln noch Sinn? Anders als andere Konferenzen, lädt das Community-getriebene „New Work“-Festival Big & Growing zu einem „Open Space“ Format ein. Im letzten Jahr hatte es in München mehr als 1300 Menschen dezentral, inklusiv und adaptiv zusammengebracht. Mit neuen Speakern, neuen Orten und einem Livestream, sowie in zwei weiteren Städten, Hamburg und Berlin, geht es vom 16. bis 20. November 2020 in die zweite Runde.

Sinn als Orientierungshilfe in Zeiten des Wandels

„Purpose“, die Suche nach einer nachhaltigen und sinnstiftenden Gestaltung von Arbeit und Wirtschaft, ist das zentrale Thema des Festivals. Wie geht aber Arbeiten mit Sinn wirklich? Gemeinsam wird bei „Big & Growing“ nach Lösungen gesucht, sich vernetzt und Erfahrungen ausgetauscht. Mit einem umfangreichen Programm von Vorträgen, Diskussionen und Workshops öffnen Unternehmen, Organisationen und Start-ups ihre Türen und bieten Raum für Austausch und neue Impulse. Jeder Festival-Tag findet woanders statt und widmet sich einem anderen Themenbereich: Culture, Change, Communication, Collaboration – die Teilnehmer sprechen und lernen über innovative Arbeitsmodelle und nachhaltige Geschäftsideen, über Mentoring, agiles Arbeiten und Führen, über Diversity und Integration.

Ziel des Big & Growing Festivals ist es, die Arbeitswelt der Zukunft nachhaltig und menschengerecht zu gestalten.

Mit seinem dezentralen, inklusiven und adaptiven Ansatz, versteht sich das Festival als eine interaktive Plattform mit der Motivation: „Make Purpose Work“. Eingeladen ist dabei jeder, der neugierig ist wie die Zukunft der Arbeit aussehen kann. Tickets können tageweise gekauft werden.

Über Big & Growing:

2019 gegründet, findet Big & Growing vom 16. bis 20. November i n München, Berlin und Hamburg statt. Mit der Mission „Make Purpose Work“ dreht sich alles rund um das Thema Purpose in der Arbeitswelt. Es wird über 50 Sessions mit Keynotes, Workshops, Diskussionen und Netzwerk-Veranstaltungen geben, wobei über 1000 Teilnehmer erwartet werden. Dabei geht es um neue Formen der Zusammenarbeit, (Selbst-) Führung, neue Kollaborationsarten und -Formen, innovative Arbeitsplätze und -Modelle sowie um das Thema Digitalisierung. Die unterschiedlichsten Gestalter der Arbeitswelt der Zukunft kommen dabei zu Wort. Mit dabei Vordenker, praktische Experten, Mentoren, Coaches, Führungskräfte, Trainer, Jobsuchende, sowie alle, die neugierig sind, die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen: https://bigandgrowing.com/

