Mark Calderwood verstärkt MetalsTech als technischer Berater

Höhepunkte

– Mark Calderwood wechselt als Technical Advisor zu MetalsTech, um das Unternehmen bei der Erschließung des Goldprojekts Sturec in der Slowakei zu unterstützen – er ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und kann in den Bereichen Explorationen und Goldabbau eine Erfahrung von über 25 Jahren vorweisen

– Herr Calderwood leitete Perseus Mining Limited über 9 Jahre lang erfolgreich als Managing Director und ermöglichte den Übergang vom Börsengang zur Goldproduktion und einem ASX100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1,6 Mrd. $

– Die Bohrungen bei Sturec sollten im Mai beginnen, verzögerten sich jedoch aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und den damit verbundenen Grenzbeschränkungen – die Grenzen sind nun wieder geöffnet und das Unternehmen geht davon aus, dass es in Kürze mit seinem Bohrprogramm beginnen wird

– Ursprünglich wurden 9 Diamantbohrprogramme auf insgesamt etwa 3.000 m an 2 Standorten im Stollen Andrej konzipiert

– Die Bohrungen dienen der genaueren Erkundung des Bohrlochs STOR 3.11, in dem folgende Abschnitte durchteuft wurden:

o 89 m mit 6,9 g/t Au und 23,6 g/t Ag zwischen 114 und 203 m Bohrloch unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 3 g/t Au

innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von

o 137,3 m mit 4,6 g/t Au und 16,5 g/t Ag zwischen 67,7 und 205 m Bohrloch unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 g/t Au

Mark Calderwood sagte hinsichtlich seiner Ernennung:

Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die bedeutsamen Möglichkeiten zu nutzen, die die Goldmine Sturec bietet. Eine Million Unzen Gold sind ein großartiger Start für dieses kleine Unternehmen zu Beginn von dessen Reise und ich freue mich darauf, die Strategie mitzugestalten, die nach der Erprobung potenzieller hochgradiger Erweiterungs- und Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten im Rahmen dieses bevorstehenden Bohrprogramms bei der Goldmine Sturec verfolgt wird.

Hintergrundinformationen zur Goldmine Sturec

Die Goldmine Sturec liegt im Zentrum der Slowakei, zwischen der Stadt Kremnica und dem Dorf Luky, 17 km westlich von Banská Bystrica, der größten Stadt der Zentral-Slowakei, und 150 km nordöstlich der Hauptstadt Bratislava.

Die Goldmine Sturec beherbergt laut einer JORC (2012)-konformen Berechnung in einem optimierten Tagebaumodell unter Berücksichtigung eines Cutoff-Wertes von 0,4 g/t Au eine Mineralressource im Umfang von insgesamt 21,2 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt von 1,50 g/t Au und 11,6 g/t Ag (1,59 g/t Au-Äqu.), in der 1.026.000 Unzen Gold und 7.944.000 Unzen Silber (1.086.000 Unzen Goldäquivalent) enthalten sind. In den zusätzlichen Ressourcen im Umfang von 388.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 3,45 g/t Au und 21,6 g/t Ag (3,60 g/t Au-Äqu.) außerhalb des optimierten Tagebaumodells sind nochmals 43.000 Unzen Gold und 270.000 Unzen Silber (45.000 Unzen Goldäquivalent) enthalten (Bericht gemäß JORC (2012)).

Tabelle1: Mineralressourcenschätzung – Goldprojekt Sturec

Mineralressourcenschätzung Sturec

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 0,40 g/t Au,

innerhalb des optimierten

Tagebaumodells

RessourcenkatTonnenDichteAu Ag (gAu-ÄquAu Ag (TAu-Äqu

egorie (Tsd. (t/m (g/t/t) . (Tsd.sd. .

) 3) ) 1 (g/t Unzen Unze1

) ) n)

(Tsd.

Unzen

)

gemessene R. 3.0002,17 1,69 13,5 1,79 161 1291 171

angezeigte R. 11.202,24 1,79 14,9 1,90 643 5373 685

0

gemessene + 14.202,23 1,77 14,6 1,87 804 6664 856

angezeigte 0

R.

abgeleitete 7.0002,33 0,97 5,6 1,01 222 1280 230

R.

GESAMT 21.202,26 1,50 11,6 1,59 1026 7944 1086

0

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 2,85 g/t Au,

außerhalb des optimierten

Tagebaumodells

RessourcenkatTonnenDichteAu Ag (gAu-ÄquAu Ag (TAu-Äqu

egorie (Tsd. (t/m (g/t/t) . (Tsd.sd. .

) 3) ) 1 (g/t Unzen Unze1 (Tsd

) ) n) .

Unzen

)

gemessene R. – – – – – – – –

angezeigte R.114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

gemessene + 114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

angezeigte

R.

abgeleitete 274 2,34 3,47 19,9 3,61 31 176 32

R.

GESAMT 388 2,34 3,45 21,6 3,60 43 270 45

AuÄq g/t = ((Au g/t Gehalt × Met.-Gew. × Au-Preis/g) + (Ag g/t Gehalt × Met.-Gew. × Ag-Preis/g)) / (Met.-Gew. × Au-Preis/g)

Langfristige Prognose des Gold- und Silberpreises in US$/oz (Quelle: Weltbank, JP Morgan): 1.500 bzw. 20 $.

Gold- und Silbergewinnungsrate bei den metallurgischen Testarbeiten mit Thiosulfat im Jahr 2014: 90,5 bzw. 48.9 %.

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass sowohl Gold als auch Silber ein vernünftiges Potenzial aufweisen, aus dem Erz von Sturec unter Anwendung der Thiosulfatlaugung/Elektrogewinnung mit den angegebenen Gewinnungsraten gewonnen und verkauft zu werden.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

