Relationale Datenbanken – Sachbuch rund um Datenmodellierung und Datenbankdesign

Josef Ludwig Staud beleuchtet in „Relationale Datenbanken“ die Bedeutung und Nutzung von Datenbanken.

Datenbanken waren laut dem Autor noch nie so wichtig. Datenbanken haben in den letzten 50 Jahren viel an Bedeutung gewonnen. Sie werden überall dort benötigt, wo Informationen „erhalten bleiben sollen“. Der Bedarf an Datenbanken wächst stetig, denn alle Netzaktivitäten beruhen auf bzw. führen zu Datenbanken der verschiedensten Art, z.B: Netzwerkdaten im Social Web, Datenbanken der Suchmaschinen und „unstruktierte Daten“ der unterschiedlichsten Art, die schon altbewährten Relationalen Datenbanken, die einen sehr großen Anteil am Gesamtbestand von Datenbanken halten. Um die Relationalen Datenbanken geht es in diesem Buch in erster Linie. Sie sollen umfassend dargestellt werden und auch der Weg zu ihnen: Vom Anwendungsbereich zur konzeptionellen und logischen Datenmodellierung, dann zum Datenbankdesign und zur Einrichtung der Datenbank.

Zum Schluss werden in dem Buch „Relationale Datenbanken“ von Josef Ludwig Staud noch die physischen Datenstrukturen beschrieben, auf denen die heutigen Speichertechniken beruhen.

Daneben werden aber auch die wichtigsten Alternativen kurz beschrieben. Alternative Datenmodelle (semantische und logische) und alternative Datenbanktechnologien, von dimensionalen Datenbanken über NoSQL-Datenbanken bis zur InMemory-Technologie. Das verständlich geschriebene Buch ist eine Interesse Lektüre für alle, die aus privaten oder professionellen Gründen ein Interesse daran haben, mehr über relationale Datenbanken zu lernen.

