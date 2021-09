In einem Meer voll Tränen – Spannendes Liebesdrama

Brigitte Kaindl beleuchtet in „In einem Meer voll Tränen“ das Rollenbild von Frauen in den 70er Jahren und die Abgründe und Höhen der Liebe.

Im Jahr 2003 finden zwei Buben in einem Abbruchhaus einen bewusstlosen Obdachlosen. Doch die Geschichte beginnt bereits im Wien der frühen 70-er Jahre. Die Leser lernen dort die 19-jährige Linda, die sich im Backstage Bereich eines Konzerts der Band Lance-Holeman-Singers befindet. Linda hat trotz ihrer Jugend bereits eine schreckliche Vergangenheit hinter sich, denn ihr Vater sperrte sie wie eine Gefangene in ihrem Elternhaus ein und misshandelte sie. Niemand ahnt etwas von der Tragödie, die sich hinter verschlossenen Türen seit Jahren abspielt. Doch an diesem Tag sollte sich ihr Leben auf dramatische Weise ändern, nachdem das eingeschüchterte Mädchen Robin, den 32-jährigen, charismatischen Leadsänger der Lance-Holeman-Singers kennen lernt.

Der sozialkritische Roman „In einem Meer voll Tränen“ von Brigitte Kaindl, dessen Handlung sich über vier Jahrzehnte erstreckt, beleuchtet auch das Rollenbild der Frau in den 70-er Jahren. Die Leser erhalten ein Buch über Verzweiflung und Angst, Scham und Selbstzerstörung, aber auch unerschütterliche Liebe. Die Autorin (und Musikerin) wurde 1960 in Wien geboren. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Ihre Autobiografie „Mein Weg aus dem Fegefeuer“ schrieb sie unter dem Pseudonym ‚Brenda Leb‘. Danach veröffentlichte sie humorvolle Unterhaltungsliteratur sowie fesselnde Romane mit sozialkritischem Hintergrund. Die Autorin schreibt für Leser die Unterhaltung, Humor, Spannung und Gefühle suchen.

„In einem Meer voll Tränen" von Brigitte Kaindl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35467-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

