Wie ist das mit dem Krabbeln? – Ein Ratgeber für Eltern von Kleinkindern

Eva E. Kaiser erklärt in „Wie ist das mit dem Krabbeln?“, wie man das erste Jahr des eigenen Babys ideal gestaltet.

Dieses neue Buch für Eltern und andere Erzieher zeigt die normale Bewegungsentwicklung eines Kindes in den ersten eineinhalb Lebensjahren mit aussagekräftigen Babyfotos und dem dazugehörigen Text, aufeinander aufbauend und praxisnah erklärt. Eltern verstehen nach der Lektüre des Buchs, wie sie sich und ihrem Kind eine angenehme Atmosphäre gestalten können, die förderlich für die Entwicklung ist. Für jede Entwicklungsphase, unterteilt in vier Quartale, gibt es Hinweise, worauf es zu diesen bestimmten Zeitpunkten in der Entwicklung eines Babys besonders ankommt und wie man das Baby, wenn nötig, konkret unterstützen kann.

Im fünften Teil des hilfreichen Ratgebers „Wie ist das mit dem Krabbeln?“ von Eva E. Kaiser wird nochmal ein Überblick über einen fördernden Umgang mit dem Kind gegeben. Es geht darum, wie man auf das Baby eingeht, die Wahrnehmungsentwicklung unterstützt und sinnvolle Bewegungsmöglichkeiten und Begegnungen mit anderen Babys anbietet. Eltern und alle, die mit Babys arbeiten, erfahren in diesem Buch, was sie brauchen, um ihr Kind in seiner Entwicklung zu verstehen und kompetent zu begleiten. Die Zusammenhänge werden nach neuesten Erkenntnissen erklärt und Antworten auf die wichtigsten Fragen gegeben. Man wird das Buch immer wieder gerne zur Hand nehmen und nachschlagen, wo das Kind gerade steht.

„Wie ist das mit dem Krabbeln?“ von Eva E. Kaiser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36285-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

