Das Gesetz der Seele – Band 2 der postapokalyptischen Buchreihe

Die Saga um die beseelte Androidin Celine Menster und den von ihr geliebten Cyborg Theo Menster, die in „Der Ursprung“ anfing, wird in Udo Meeßens „Das Gesetz der Seele“ fortgesetzt.

Celine Menster ist eine beseelte Androidin. Theo Menster ist ihr geliebter Cyborg, den sie in seinem alten Leben als Mensch bauen ließ, ist wieder mit dabei. Dalia ist ein kleines Raumschiff mit einer androidischen Klasse V und einer eigenen Seele. Sie rundet das ungewöhnliche Heldenteam dieses neuen Romans ab. Leser kennen die Charaktere bereits aus dem Buch „Der Ursprung“, welches den Auftakt der Saga um diese Charaktere bildet (Vorkenntnisse aus dem ersten Band sind zum Verständnis des Nachfolgebandes sehr empfehlenswert). In ihrem neuen Abenteuer reisen die Charaktere weit weg von der Erde und bestehen aberwitzige Abenteuer durch die Jahrhunderte. Im Jahr 2168 wird die Menschheit zum Exodus von der Erde gezwungen. Aus diesem Grund spielt das Raumschiff, das seinen eigenen Willen hat, eine zentrale und interessante Rolle.

Dalia ist in „Das Gesetz der Seele“ von Udo Meeßen der Rückzugspunkt der beiden nicht ganz so menschlichen Helden zwischen ihren Abenteuern auf fremden Welten und steht ihnen immer wieder hilfreich zur Seite. Die fantastische Reise durch die Zeit und den Weltraum wird Lesern viel Lesefreude bereiten und sie den eigenen Alltag für einige Stunden vergessen lassen. Obwohl die Charaktere in diesem Roman keine echten Menschen sind, machen sie auf die Leser einen menschlicheren Eindruck als so mancher Mensch. Wer Lust auf mehr hat, wird sich freuen, dass Band 3 und 4 auch bereits bestellbar sind.

