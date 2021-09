Zwischen Eden und Trans – Unterhaltsame Kurzgeschichten

Heino Dölker paraphrasiert in „Zwischen Eden und Trans“ gesellschaftliche Zwänge und individuelles, menschliches Verhalten in analogen Metaphern.

Der Anfang startet mit einer naiven Fiktion, angeblich in Eden. Eva klaut vom Baum der damaligen unwissenschaftlichen Erkenntnis einen Apfel und Adam verspeiste ihn. Aber die Frucht, noch unreif, verursachte Blähungen. Daraus fabulierten die menschlichen Erben im stillen Örtchen in geistlicher Notdurft eine ideologisch philosophische Glaubenskrücke, den Trans-Axiom-Schisslaweng.

Die Leser werden durch die Geschichten in diesem Buch, die nicht nur nach Eden führen, dazu animiert, ihr eigenes Verhalten sowie allgemeine Normen der Gesellschaft reflektorisch zu analysieren, um unabhängig vom herrschenden System, die Straße der wissenschaftlichen Erkenntnis zu wählen.

Der kurzweilige Band „Zwischen Eden und Trans“ folgt Heino Dölkers Non-Fiction-Lyrik-Sammlung „In Spottes Namen“ (auch via tredition bestellbar, ISBN 978-3-7469-8275-5). Wie auch sein erstes Buch soll das neuste Werk nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nach- und eventuell auch zum Umdenken einladen. Der im Jahr 1937 geborene Autor lebt seit vielen Jahren furchtlos am Fuße des Vulkans auf der Insel Stromboli. Als studierter Grafiker und Texter hat ihn auf seine alten Tage die Sorge gepackt, das die Menschheit den Planeten vollständig ruinieren. Er schreibt, um die Leser anzuregen, tradierte Werte zu analysieren und dadurch den devoten Ja-Sager zu überwinden

„Zwischen Eden und Trans" von Heino Dölker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35134-9 zu bestellen.

