Die Arbeit am rauen Stein – Ein Arbeitsbuch für Freimaurer im Lehrlingsgrad

Kai Stührenberg hilft frischen Freimaurern „Die Arbeit am rauen Stein“ bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung.

Es sind bereits viele Bücher über die Freimaurerei geschrieben worden. Bei der Freimaurerei handelt es sich, wie viele wissen, um einen ethischen Bund freier Menschen (heute sind auch Frauen erlaubt), die fest daran glauben, dass die stetige Arbeit am eigenen Charakter letzten Endes u.a. zur Selbsterkenntnis führen wird. Dieses neue Lebenshilfe-Buch ist ein echtes Novum im Bereich freimaurerischer Literatur. Im Gegensatz zu anderen Texten, in denen in erster Linie auf die Deutung der Symbolik und die Historie eingegangen wird, liegt der Schwerpunkt in Kai Stührenbergs Arbeitsbuch auf tiefenpsychologischen Aspekten der Selbstvervollkommnung. So ist dieses Buch tatsächlich als praktischer Begleiter im Alltag zu verstehen: Jeder Freimaurer und auch Interessierte hat nun die Möglichkeit, die eigenen Befindlichkeiten ( = „Ecken und Kanten“) individuell auszuloten und zielgerichtet an ihnen zu arbeiten.

Das Arbeitsbuch „Die Arbeit am rauen Stein“ von Kai Stührenberg versteht sich als Anregung und Begleitung für die Persönlichkeitsentwicklung und beinhaltet hilfreiche, praktische Übungen. Der Autor wurde 1964 in Bremen geboren. Er ist heute Staatsrat im Senatsressort für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Seit 1982 ist er als Musiker in verschiedenen Projekten aktiv und seit Anfang der 90er-Jahre beschäftigt er sich intensiv mit Philosophie, Esoterik, Religionswissenschaften, Soziologie, Politik und Psychologie. Humanismus, Aufklärung, Modernität und Spiritualität sind für ihn kein Widerspruch, sondern unteilbar miteinander verbunden.

„Die Arbeit am rauen Stein" von Kai Stührenberg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30880-0 zu bestellen.

