Warum die Tiere jetzt immer »essen« – Unterhaltsame Gesellschaftskritik

Dieter Prokop präsentiert in „Warum die Tiere jetzt immer »essen«“ unterhaltsame Stücke, aber auch „weniger“ unterhaltsame Stücke, die auch ihre Vorteile haben.

Menschen werden immer tierischer und wölfischer – wogegen Tiere heutzutage nicht mehr fressen, sondern essen, weil sie mittlerweile ja zu einem festen Bestandteil des Lebens von Menschen geworden sind. Ein Hund ist zivilisierter als ein Löwe. Menschen werden laut dem Autor jedoch vor allem wirtschaftlich und politisch immer mehr zu Raubtieren – und genau davon handelt der erste von vielen Texten in dieser neuen Sammlung, die voller lesenswerter Stücke steckt. Und warum werden Menschen heutzutage nicht mehr Personen sondern immer nur Menschen genannt? Was hat es mit dem Beobachten von Sonnenuntergängen auf sich und wieso ist das Sterben auf eine Art natürlicher als eine andere? Die Texte in diesem Buch sind oft gesellschaftskritisch und stellen den Lesern Fragen, über die man sich durchaus mal Gedanken machen sollte.

Wer mit Literatur gerne ein wenig provoziert und zum Nachdenken angeregt werden möchte, der ist bei „Warum die Tiere jetzt immer »essen«“ von Dieter Prokop an der richtigen Adresse. Der Autor ist Professor em. für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Vom Autor sind via tredition bereits andere Titel, die zum Mit- und Nachdenken anregen, erschienen. Darunter u.a. „Machtspiele der Gegenwart“, „Europa mit der Moralkeule“, „Europas Krisen besser verstehen“ und „Europas Wahl zwischen Rhetorik und Realität“.

