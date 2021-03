Was ist Realität und/oder Wirklichkeit? – Aktuelle Gesellschaftskritik

Peter Schlabach zeigt in „Was ist Realität und/oder Wirklichkeit?“ was passiert, wenn das Denken nur an Konkurrenz und Erfolg orientiert ist.

Das neuste Buch des vielseitigen tredition-Autors Peter Schlabach beschreibt und belegt den Unterschied, der zwischen der menschlichen Sichtweise und daher rührenden Auffassung von Realität und Wirklichkeit besteht. In diesem Unterschied, der sich aus dem derzeit herrschenden Denken entwickelt hat, liegt einerseits der Grund von immer prekärer werdenden Lebensumständen, aber auch der Ausweg aus dieser Misere heraus. Dieser Weg wird in Peter Schlabachs Buch „Was ist Realität und/oder Wirklichkeit?“ deutlich aufgezeigt. Das Buch setzt sich mit der üblichen mechanistisch-materialistischen Sichtweise der weitaus meisten Wissenschaften auseinander und zeigt dabei, umfassend belegt, wesentliche Fehlinterpretationen auf, die aus dieser Sichtweise hervorgehen.

Dabei bezieht sich „Was ist Realität und/oder Wirklichkeit?“ von Peter Schlabach auf einen Umstand, der bei einer solchen kritischen Sicht auf diese Zusammenhänge selten gesehen, geschweige denn benutzt wird, um das dadurch hervorgebrachte Problem zu verdeutlichen. Der Autor untersucht in seinem Buch die Rolle der Sprache und zeigt auf, wie diese verwendet werden kann, um Menschen zu beeinflussen und deren Wahrnehmung zu verändern.

„Was ist Realität und/oder Wirklichkeit?“ von Peter Schlabach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24435-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GRUNDUM Immobilien – schon seit 2 Jahren der Immobilienmakler in Nauheim Der kleine Hund Jack – Ein tierisches Hunde-Abenteuer für Groß und Klein