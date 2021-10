Die Geheimnisse des Volkes – Ein einst verbanntes und verbranntes Buch

Eugène Sue beweist mit „Die Geheimnisse des Volkes“, in Übersetzung von Bernd Steiner, dass sich Wahrheiten nicht verbrennen lassen.

Das Buch „Geheimnisse des Volkes“ von Eugène Sue war nach 1849 in vielen europäischen Staaten verboten, stand auf der Liste verbotener Bücher der Katholischen Kirche, und soll in Thüringen, in Erfurt, sogar öffentlich verbrannt worden sein. Nun liegt es den Lesern in einer neuen Fassung vor, denn eines ist klar: die Wahrheit lässt sich nicht verbrennen; sie wird auf ewig in den Taten von Menschen, in der Geschichte, dokumentiert bleiben.

Eugène Sue wurde im Dezember 1804 in Paris geboren und starb am 3. August 1857 in Annecy. Er war ein französischer Schriftsteller, der heute kaum noch bekannt ist. Er war in den 1840er Jahren jedoch einer der meistgelesenen und einflussreichsten Romanciers Frankreichs. Er ist als einer der Begründer des Fortsetzungsromans in Tageszeitungen in die Literaturgeschichte eingegangen.

Trotz der abenteuerlichen, stets aber auch ein wenig romantischen Handlungen seiner Episoden ist „Die Geheimnisse des Volkes“ von Eugène Sue ein sehr politisches Werk. Es veranschaulicht den Lesern auf unterhaltsame Weise die historischen Wurzeln gesellschaftlicher Übel, die bis heute bestehen. Erzählstil, Aufbau und Sprache sind mit der Literatur der Gegenwart nicht vergleichbar. „Die Geheimnisse des Volkes“ ist ein Werk für Freunde der Geschichte und der Literatur des 19. Jahrhunderts. Laut dem Übersetzer ist es auch sehr empfehlenswert für Politiker und überzeugte Katholiken.

„Die Geheimnisse des Volkes“ von Eugène Sue, übersetzt von Bernd Steiner, ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38219-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

