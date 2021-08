Der Wahrheits-Code – Geheimnisse eines Mentalisten

Louis von Eckstein führt die Leser in „Der Wahrheits-Code“ in die Geheimnisse der Körpersprache ein.

Wer hat sich nicht schon mal gedacht, dass es hilfreich sein würde, wenn man Gedanken lesen und Lügner enttarnen könnte? Doch das Lesen von Gedanken scheint unmöglich zu sein. Louis von Eckstein zeigt, dass dies nicht der Fall ist, denn er hat sich dies und mehr zu seinem Job gemacht. Er weiß zudem auch, wie man bei einem Bewerbungsgespräch eine besonders gute Figur machen kann. Was auf den ersten Blick wie Magie aussehen mag, hat wissenschaftliche Hintergründe und kann von jedem Menschen erlernt werden, denn es geht im Grunde genommen „nur“ darum zu lernen, wie Menschen ihren Körper wann und warum bewegen. Die Körpersprache verrät einem aufmerksamen Beobachter mehr, als man annehmen mag. In diesem neuen Buch lüftet der Mentalmagier Louis von Eckstein die Geheimnisse der Körpersprache, mit denen die Leser Magie in alltägliche sowie gewichtige berufliche Situationen bringen können.

Die Leser des Buchs „Der Wahrheits-Code“ von Louis von Eckstein erhalten einen faszinierenden Einblick in die Arbeit von Mentalisten. Der Autor ist ein beliebter Zauberkünstler und Mentalmagier. Er wurde im Jahr 2019 mit dem Oscar der Zauberkunst (Merlin Award) als bisher erster und einziger Deutscher Zauberkünstler in der Kategorie „Best Mentalist Germany“ ausgezeichnet. Der Merlin Award ist die höchste Auszeichnung für Zauberkünstler, wird talentierten Zauberern und Magiern aus aller Welt verliehen, welche mit einer außergewöhnlichen Show und viel Einfallsreichtum glänzen. Die Leser dieses Buchs können sich also sicher sein, dass der Mann weiß, wovon er spricht.

„Der Wahrheits-Code" von Louis von Eckstein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31358-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

