Drei Wochen ver-rückt – Erfahrungen mit einem Schamanen in Peru

Hans Fritz teilt in „Drei Wochen ver-rückt“ Erinnerungen an eine besondere Zeit in Amazonien.

Durch sein weltweites Engagement im nachhaltigen Holzhaus-Bau und der Sägewerk-Installation, kam Ökopionier Hans Fritz mit Menschen verschiedenster Religionen und Philosophien in Berührung. Bei der direkten Zusammenarbeit im jeweiligen Land kam es oft zu intensiven Kontakten und nachhaltigen Erfahrungen, die sein heutiges, umfassenderes Weltbild entscheidend prägten. Die drei verrückten Wochen in Amazonien bestärkten unter anderem seine Überzeugung, dass nichts getrennt, sondern ALLES EINS ist. Sein neues Buch basiert auf seinen Tagebucheintragungen über seine Erlebnisse mit einem Schamanen, der ein geborener Franzose war, und Ayahuasca im peruanischen Amazonasgebiet.

Die Leser erfahren in „Drei Wochen ver-rückt“, wie die Zeit in Peru dem Autor Hans Fritz dabei geholfen hat die Zusammenhänge zwischen Psyche und Körper besser zu verstehen. Der Autor wurde in eine katholische Bauernfamilie hinein geboren und erbte als Ältester, gemäß der Jahrhunderte alten Tradition, den elterlichen Hof, den er 30 Jahre später wieder an die nächste Generation weitergab. Sensibilisiert durch eine von Holzschutzmitteln ausgelöste Allergie, wurde er einer der ersten Biobauern in Bayern. Mit Hingabe widmet er sich heute dem Bau naturgemäßer Niedrigenergiehäuser.

„Drei Wochen ver-rückt“ von Hans Fritz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33418-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

