Gina und Timmy – Brieffreunde auf vier Pfoten

Astrid Hess teilt in „Gina und Timmy“ besondere Geschichten über ein Altersheim und ihre zwei Hunde.

Der Start der Corona-Zeit war für viele Menschen sehr schwierig und niemand wusste, was wann und wie weiter geht – und ob das Leben irgendwann wieder normal ablaufen würde. Viele Menschen waren sozial isoliert. Als die Autorin an die älteren Menschen in den Alters- und Pflegeheimen dachte und sich vorstellte, wie diese von der Außenwelt abgeschnitten waren, traf sie das mitten ins Herz. Für sie war deswegen klar, dass sie einen Beitrag zu dem Glück dieser Menschen leisten sollte. Sie fing damit an, fast wöchentlich einen Brief an das Alters- und Pflegeheim Tertianum Christa zu schreiben, um von den Alltagserlebnissen ihrer zwei charmanten Hunde zu berichten, denn sie dachte sich, dass solche Geschichten bei den Bewohnern des Altersheims bestimmt gut ankommen würden. Denn wer mag keine Tiergeschichten?

Welch wunderbare Entwicklung daraus entstehen durfte, genau das können die Leser in dem bewegenden Buch „Gina und Timmy“ von Astrid Hess mitverfolgen und wer weiß, vielleicht zaubern die Geschichten auch den Lesern ein Lächeln in Ihr Gesicht. Die Geschichten sind kurz und in sich abschließend, mit jeweils einer Illustration und einem Foto geschmückt und daher eignen sie sich nicht „nur“ für Erwachsene, sondern auch als Gutenachtgeschichten für Kinder.

„Gina und Timmy“ von Astrid Hess ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32738-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lebenswendepunkte: Orientieren – Fokussieren – Dranbleiben – Mutmacherbuch für einen Neuanfang Feinste Weine mit virtueller Weinprobe auf Abruf