Der Schlüssel zur Weltmacht: Afrikas Frauen – Ein populärwissenschaftliches Sachbuch

Tanja Schmidt wirft in „Der Schlüssel zur Weltmacht: Afrikas Frauen“ das Scheinwerferlicht auf die Themen Feminismus und Afrikanistik.

Afrika ist die Wiege der Menschheit und ein Kontinent der Vielfalt, doch es ist auch ein Kontinent, der einige Probleme hat und von vielen Menschen, die nicht dort leben, missverstanden wird. Vorurteile gibt es jede Menge – vor allem, wenn es um die Rolle von Frauen in der afrikanischen Gesellschaft geht. Wie sieht Feminismus in Afrika aus? Kann man ihn mit dem „weißen“ Feminismus vergleichen oder wird diese Art von den Menschen in Afrika abgelehnt? Was bedeutet es, eine Frau UND schwarz zu sein? Die Leser finden in diesem neuen Buch die Antworten auf diese Fragen – und mehr. So erhalten sie z.B. durch die Portraits afrikanischer Feministinnen, wie u.a. Rose Odengo, einen Einblick in das Leben von afrikanischen Frauen, die ihre Gesellschaft verändern möchten.

Das populärwissenschaftliches Sachbuch „Der Schlüssel zur Weltmacht: Afrikas Frauen“ von Tanja Schmidt gibt interessierten Lesern einen verständlichen Einblick in ein spannendes Thema. Die Autorin wurde im Jahr 1977 geboren und ist eine Dipl.-Sozialpädagogin (FH) und Soziologin M.A.. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Förderung Jugendlicher beim Übergang von Schule in den Beruf sowie in der frühkindlichen Bildung in Krippe und Kindergarten. Sie arbeitet zudem auch als Coach mit langzeitarbeitslosen Menschen. Durch ihren Beruf hat sie viele Menschen mit Migrationshintergrund kennengelernt. Diese persönlichen Begegnungen und das parallel erworbene Wissen in den Studiengängen der Sozialpädagogik, Soziologie und Erziehungswissenschaften haben sie bewogen zu schreiben, um Wissen mitzuteilen und zum Nachdenken anzuregen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

