…nur schade, dass sie hinkt! – Kurze Geschichten aus einem langen Reiseleben

Horst Schwartz nimmt die Leser in „…nur schade, dass sie hinkt!“ auf eine amüsante, aber mitunter auch nachdenklich stimmende Tour durch 50 Berufsjahre als Reisejournalist mit.

In diesem neuen Buch finden die Leser Geschichten aus drei

Dutzend Destinationen, die der Autor im Verlauf seines Berufslebens besucht hat. Es sind mal kürzere und mal längere

Geschichten aus einem langen Reiseleben, immerhin ist der Autor bereits seit fast fünf Jahrzehnten als Reisejournalist unterwegs. Natürlich hat er auf diesen Reisen so einiges erlebt, überraschende Dinge beobachtet und jede Menge gelernt. In seinem Buch nimmt er die Leser nun auf eine amüsante, aber mitunter auch nachdenklich stimmende Tour d’Horizon durch diese Zeit mit. Die mehr als 60 Geschichten, die er erzählt, sind allesamt – zum Teil höchst überraschende – Momentaufnahmen. Die Begegnungen und Ereignisse spielen sich in abwechslungsreichen Destinationen ab – von A bis Z, Aachen bis Zypern (insgesamt mehr in Europa als in ferneren Ländern).

Das Buch „…nur schade, dass sie hinkt!“ von Horst Schwartz steckt voller Momentaufnahmen und versteht sich nicht als ein Reiseführer, auch wenn so manche der Geschichten Lust aufs Reisen macht und den Lesern einige interessante Fakten über die besuchten Länder vermittelt. Um die Neugierde beim Lesen zu erhöhen, hat sich der Autor bewusst dagegen entschieden, Geschichten, die sich am gleichen Ort abspielen, hintereinander zu bringen. Auch eine chronologische Folge gibt es hier nicht. Die Kapitel sind eine bunte Mischung, die jedem Liebhaber von Reisegeschichten viel Lesevergnügen bereiten werden.

