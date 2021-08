Lebenswendepunkte: Orientieren – Fokussieren – Dranbleiben – Mutmacherbuch für einen Neuanfang

Peter Buchenau teilt in „Lebenswendepunkte: Orientieren – Fokussieren – Dranbleiben“ Geschichten über Niederlagen und Rückschläge, aber auch über Gewinne und Hoffnung.

Jeder von uns Mensch stand schon mal vor einem Scherbenhaufen, augenscheinlich ausweglos festgefahren, ohne absehbare Hoffnung auf Besserung. Doch irgendwie, oft mit Glück, Glaube und dem starken Willen nach Veränderung haben sich bekamen viele eine zweite oder gar dritte Chance geschaffen. So lernen die Leser in diesem neuen Buch in 13 autobiografischen, inspirierenden Geschichten Menschen kennen, die zum Teil alles verloren hatten, die tief gefallen waren, die Schmerz und Trauer erleiden mussten. Allerdings sind diese Menschen keine Verlierer, denn sie haben es nicht nur geschafft, ihre persönliche eingefahrene Lebenssituation zu akzeptieren, zu überstehen und zu verändern, sondern sie haben daraufhin auch einen völlig anderen neuen Weg eingeschlagen.

Die Leser erfahren in „Lebenswendepunkte: Orientieren – Fokussieren – Dranbleiben“, herausgeben von Peter Buchenau, was Kathrin Berner, Thorsten Gallena, Mariella Heyd, Tamara Lachner, Daniela Landgraf, Stefanie Lehmann, Carsten Lexa, Margit Lieverz, Hendrik Martz, Alexander Plath, Andrea Ritter, Claudia Strobl-Traninger und Mareke Wieben widerfahren ist und wie es ihnen gelungen ist, ihre Niederlagen und Rückschläge nicht nur zu überwinden sondern in Kräfte und Ressourcen für ein besseres Leben zu verwandeln. Dieses Buch ist ein Mutmacherbuch für alle Menschen, die in irgendeiner Weise unzufrieden, unglücklich oder verzweifelt sind. Wenn die Autoren dieses Buches es geschafft haben, schwierigen Situationen zu überwinden, dann können es auch die Leser. Dieses Buch ist ihre Chance auf Veränderung.

„Lebenswendepunkte: Orientieren – Fokussieren – Dranbleiben“ von Hrsg. Peter Buchenau ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34461-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Schlüssel zur Weltmacht: Afrikas Frauen – Ein populärwissenschaftliches Sachbuch Feinste Weine mit virtueller Weinprobe auf Abruf