Irritationen – Geheimnisse Unheimliches Absurdes – Kurzgeschichten mit erstaunlichen Wendungen

Die Leser tauchen in Ellen Kindschuh-van Rojes „Irritationen – Geheimnisse Unheimliches Absurdes“ in die Welt des nicht Erklärbaren ein.

Geheimnisse, Unheimliches, Absurdes und letztlich nicht Erklärbares werden in diesem neuen Buch, „Irritationen – Geheimnisse Unheimliches Absurdes“ von Ellen Kindschuh-van Roje, in abwechslungsreichen Kurzgeschichten in faszinierende Metaphern und teils verstörende Bilder eingebettet, aber auch mit humorvollen Einlagen ergänzt. Die Leser können sich in jeder der absurden Geschichten auf einen unerwarteten Schlussakkord freuen.

Viele der Geschichten schlüpfen in die Untiefen der menschlichen Psyche hinein, und das nicht Gesagte und nicht zu Verstehende lässt Raum für Phantasie, Deutungen und Interpretationen. In der ersten Geschichte lernen die Leser als Beispiel den Charakter Herr Dannenberg kennen. Dieser hört in der Nähe einer Ampel eine Stimme, die ihn warnt, und taucht daraufhin tief in seine eigene Vergangenheit ein. Was wird er dort und in der Gegenwart finden?

Jede der Geschichte in der Sammlung „Irritationen – Geheimnisse Unheimliches Absurdes“ von Ellen Kindschuh-van Roje zieht die Leser schnell in den Bann und beweist: Interessante Geschichte müssen nicht lang sein. Die unterhaltsamen Erzählungen sind alle nur um die zehn Seiten lang – einige ein paar Seiten mehr, andere ein paar weniger. Damit eignet sich die Geschichten perfekt zum Lesen am Stück. Da die Geschichten so packend sind, will man sie auch auf keinen Fall mittendrin abbrechen. Erstaunliche und absurde Wendungen lösen Ahaeffekte aus und verführen zu weiteren Phantasiereisen.

„Irritationen – Geheimnisse Unheimliches Absurdes“ von Ellen Kindschuh-van Roje ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32530-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

