Pipis und Sieben – Eine tragikomische Liebesgeschichte

Kai Hortiensis lädt die Leser mit „Pipis und Sieben“ auf eine Achterbahn der Gefühle und zum Entdecken der Liebe ein.

Im dreifachen Spiegel verschiedener Zeiten erscheint die Hauptfigur „Sieben Pöpl“ zwischen Traum und Wirklichkeit, todbringender Demütigung und selbstheilender Auferstehung. Es ist eine turbulente und dabei tragikomische Liebesgeschichte, in der die Untiefen der Sexualität mit den Kulturkräften ehelicher Treue und behütender Zartheit konvulsivisch zusammenprallen und dunklen Verrat und unendliche Peinlichkeit ins Tageslicht vordringen lassen. Das Besondere an der Geschichte ist, dass sie in zwei verschiedenen Versionen erzählt wird: in der ersten Version ist der Protagonist ein Mann und in der zweiten Version eine Frau. Werden Beide am gleichen Ziel ankommen?

Die Leser der Geschichte „Pipis und Sieben“ von Kai Hortiensis können bei der Lektüre lachen, weinen, trauern, wütend werden, verachten, loben, verzweifeln, aber auch ahnen, was wahre Liebe sein könnte. Der Autor wurde 1958 in Niedersachsen geboren. Er studierte Musik und Philosophie. Verschiedene Studienreisen führten ihn nach Philippinen, England, Amerika und Indien. Er ist ein konzertierender Organist. Als Schriftsteller ist er bislang vor allem als Librettist, Drehbuchautor und Kritiker tätig. Er debütierte als Romancier mit der Trilogie Erdenhimmel.

„Pipis und Sieben“ von Kai Hortiensis ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34743-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

