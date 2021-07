siloah – wasser aus dem stillen fluss – Inspirierende Gedichtsammlung

„siloah“ ist eine Gedichtsammlung von Harald Brier. Seine Texte schrieb der Autor im Laufe der vergangenen 20 Jahre. Alle entstanden auf seiner Wanderung durch Höhen und tiefe Täler.

Die Gedichte von Harald Brier sind Ausdruck und Ausfluss seiner Suche und Sehnsucht, seiner Zweifel und Niederlagen. Die, wie er es selbst bezeichnet, „Unordnung“ in der Reihenfolge der Texte ist Ausdruck dieser Suche und des Prozesses des Findens. Brier legt Wert darauf, dass seine Prosa weniger für andere, sondern mehr für ihn selbst eine tiefgreifende Bedeutung hat. Lange Zeit zögerte er daher, seine Werke für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Harald Brier, Jahrgang 1951, wuchs in einem kleinen Dorf in Mittelfranken auf. Sein Studium der Philosophie, Politologie und Theaterwissenschaft beendete er ohne Abschluss. Danach verirrte er sich in die Welt der Drogen und des Okkultismus. Nach einem langen Klinikaufenthalt gelang es ihm, sich aus der dunklen Welt hinaus zu kämpfen. Er absolvierte eine Ausbildung zum Erzieher und war lange in diesem Beruf tätig.

Nach über 30 Jahren in Berlin lebt er heute wieder in seiner alten Heimat in Mittelfranken.

„siloah“ von Harald Brier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34659-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

